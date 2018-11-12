Ярош заявил, что не будет баллотироваться в Президенты Украины

Лидер Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Дмитрий Ярош не будет баллотироваться на пост Президента Украины на следующих выборах, которые пройдут весной 2019 года.

Об этом политик написал в своем Facebook.

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Во время политической войны "всех против всех" националистам надо объединиться и выставить одного кандидата в Президенты, а затем и сформировать единый список в Верховную Раду. Лично я не претендую ни на какие мандаты и должности,

– подчеркнул Ярош.

Он отметил, что самое главное – не допустить к власти "агентуру Кремля – Медведчуков, Вилкулов, Мураевых и тому подобное". Нардеп подчеркнул, что считает ненужными выборы, когда в стране идет война.

"Остаюсь убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", – добавил Ярош.

Также политик отметил, что считает взвешенным и правильным отказ председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока от участия в президентских выборах. В то же время, он поддержал предложение выдвинуть Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций.

"Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до право-центристского и победить ради Украины", – подытожил нардеп.

Напомним, сейчас более 30 политиков объявили о своих намерениях баллотироваться на высшую должность в государстве. Среди наиболее интересных кандидатов отметим бывшего главу Донецкой области Сергея Таруту, мэра Львова Андрея Садового, а самым неожиданным оказался мэр Глухова Мишель Терещенко.