16:21
12 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Ярош заявил, что не будет баллотироваться в Президенты Украины

      72 Читати новину українською
      Ярош не пойдет в Президенты
      Ярош не пойдет в Президенты / Фото из открытых источников

      Лидер Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Дмитрий Ярош не будет баллотироваться на пост Президента Украины на следующих выборах, которые пройдут весной 2019 года.

      Об этом политик написал в своем Facebook.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

      Во время политической войны "всех против всех" националистам надо объединиться и выставить одного кандидата в Президенты, а затем и сформировать единый список в Верховную Раду. Лично я не претендую ни на какие мандаты и должности,
      – подчеркнул Ярош.

      Он отметил, что самое главное – не допустить к власти "агентуру Кремля – Медведчуков, Вилкулов, Мураевых и тому подобное". Нардеп подчеркнул, что считает ненужными выборы, когда в стране идет война.

      "Остаюсь убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", – добавил Ярош.

      Также политик отметил, что считает взвешенным и правильным отказ председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока от участия в президентских выборах. В то же время, он поддержал предложение выдвинуть Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций.

      "Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до право-центристского и победить ради Украины", – подытожил нардеп.

       

      Напомним, сейчас более 30 политиков объявили о своих намерениях баллотироваться на высшую должность в государстве. Среди наиболее интересных кандидатов отметим бывшего главу Донецкой области Сергея Таруту, мэра Львова Андрея Садового, а самым неожиданным оказался мэр Глухова Мишель Терещенко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Руслан Кошулинский Олег Тягнибок ВО "Свобода" Дмитрий Ярош
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первая и самая кровавая: Недооцененная война
      сегодня , 16:00 Первая и самая кровавая: Недооцененная война
      Гройсман идет в президенти?
      сегодня , 15:00 Гройсман идет в президенти?
      Блог Соцмережі
      Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      сегодня , 13:12 Пасечник победил на всевдовиборах на Донбассе: что о нем известно
      12313
      Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      сегодня , 13:07 Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      Олександра Дрік
      Кто такой Пушилин: что известно о пророссийского боевика
      сегодня , 12:54 Кто такой Пушилин: что известно о пророссийского боевика
      Євгенія Мазур
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук