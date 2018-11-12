Ярош заявив, що не буде балотуватися у Президенти України

Лідер Української Добровольчої Армії, народний депутат Дмитро Ярош не буде балотуватися на пост Президента України на наступних виборах, які пройдуть весною 2019 року.

Про це політик написав у своєму Facebook.

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Під час політичної війни "всіх проти всіх" націоналістам треба об’єднатися і виставити одного кандидата у Президенти, а потім і сформувати єдиний список до Верховної Ради. Особисто я не претендую ні на які мандати і посади,

– наголосив Ярош.

Він зауважив, що найголовніше не допустити до влади "агентуру Кремля – Медведчуків, Вілкулів, Мураєвих тощо". Нардеп підкреслив, що вважає непотрібними вибори, коли в країні триває війна.

"Залишаюсь переконаний, що будь-які вибори під час війни є непотрібними і такими, що порушують основи національного народовладдя", – додав Ярош.

Також політик зазначив, що вважає зваженою і правильною відмову голови ВО "Свобода" Олега Тягнибока від участі в президентських виборах. Водночас, він підтримав пропозицію висунути Руслана Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістичних організацій.

"Звертаюсь до націоналістів із закликом виступити на виборах об’єднаною силою, розширити політичний фронт до право-центристського і перемогти заради України", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, наразі понад 30 політиків оголосили про свої наміри балотуватися на найвищу посаду у державі. Серед найцікавіших кандидатів відзначимо колишнього очільника Донеччини Сергія Таруту, мера Львова Андрія Садового, а найнеочікуванішим виявився міський голова Глухова Мішель Терещенко.