Их семьи погибли в результате российских обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию телемарафона.

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Ярослав Базилевич и Максим Кулик выступили на мероприятии, что было организовано двухпартийной группой поддержки Украины в Конгрессе США. Они рассказали, как чувствуют себя после гибели своих близких.

Я чувствую себя все еще опустошенным. Я чувствую себя, как ветка без почек. Я чувствую себя так, что в мире царят зло и несправедливость. Мы должны с вами это изменить. В мире должно господствовать международное право,

– говорит Ярослав Базилевич.

Напомним, что его семья погибла во время обстрела Львова 4 сентября 2024 года. Тогда российские ракеты убили жену и трех дочерей Ярослава. Самой младшей дочери Базилевичей Эмилии было всего 7 лет, девочка перешла во второй класс. Самой старшей дочери супругов Ярине исполнился 21 год, а Дарье – 18 лет.

Родные Максима Кулика погибли 11 ноября 2024 года в результате российской атаки по Кривому Рогу.

Я был многодетным отцом и получил новый статус вдовца и свидетельства о смерти моей жены и детей. Это большая потеря для меня, это боль на всю жизнь,

– рассказывает Максим.

Отметим, что после атаки спасатели деблокировали из-под завалов тело 30-летней жены Максима Елены Кулик, 10-летнего сына супругов Кирилла, а также Демида, которому на момент гибели было 2 года и 8 месяцев.

Самому младшему ребенку Елены и Максима, Ульяне Кулик, было всего два месяца. Девочка также погибла из-за российского обстрела.