Если власть не может изменить страну, ее сметает или чужое войско, или собственный народ, – Грицак

Известный историк Ярослав Грицак дал откровенное интервью 24 Каналу. В нем он честно сказал о проблемах Украины.

Что надо изменить в Украине, по мнению Ярослава Грицака?

Аналитик 24 Канала Никита Комар спросил господина Ярослава, какими были главные ошибки украинского руководства во внешней политике и внутренней политике в 2025 году. И есть ли рецепт, как исправить их.

Буду говорить очень общо: война является угрозой, но одновременно возможностью изменить траекторию развития страны. Если власть не может изменить страну во время войны, то ее сметает или чужое войско, или собственный народ. Ключевым условием является политическая воля. Много изменений произошло в начале войны, но теперь видим определенный откат. Пока эта власть работает на крепкую троечку. Этого хватает, чтобы выстоять, но не хватает, чтобы победить,

– высказался историк.

Ярослав Грицак считает, что Владимир Зеленский и правительство должны перестать говорить с украинцами как с детьми, которые "мало знают и мало понимают". То есть отойти от парадигмы "не надо пугать людей".

Я до сих пор жду, когда Зеленский скажет то, что сказал Черчилль: "Мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем",

– сказал Грицак.

Интересно! Одно из последних заявлений Зеленского, которое было сделано в таком духе, касалось возможного референдума по территориальным вопросам. Журналисты уточнили у президента, что он ранее говорил, мол, украинцы решат, что делать с Донбассом, на выборах или на референдуме. Но гарант сказал, что эти вопросы сенситивные, поэтому власть не хочет сейчас усложнять и без того сложную жизнь украинцев.

"Шашлыки в мае" – одно из памятных заявлений Зеленского

Зеленскому до сих пор припоминают заявления до полномасштабного вторжения о том, что не стоит паниковать, бежать за гречкой и спичками. Взамен президент выразил уверенность, что украинцы в апреле отметят Пасху и жизнь будет идти своим чередом.

"В мае как всегда – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбы", – говорил он тогда.

После отставки Ермака бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель сказала, что именно Ермак убедил Зеленского, что войны не будет.