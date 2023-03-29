Курбакова представил в должности Алексей Белошицкий. Он отметил, что патрульная полиция Киева находится в надежных руках.

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Белошицкий подчеркнул, что у Курбакова есть свои навыки и подходы к работе. Он отличается способностью управлять личным составом.

За это время он доказал, что является настоящим профессионалом, специалистом, готовым взять на себя ответственность, принять правильное решение и, самое главное, выслушать и помочь каждому, кто в этом нуждается,

– заявил Белошицкий.

Что известно о Курбакове

Курбаков приступил к службе в 2015 году. За годы прошел путь от инспектора до начальника управления.

В частности, занимал должности:

начальника инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ДПП;

командира батальона патрульной полиции в Черкасской области;

заместителя командира батальона по обеспечению сопровождения ДПП.

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