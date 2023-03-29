Курбакова представив на посаді Олексій Білошицький. Він зауважив, що патрульна поліція Києва – у надійних руках.

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Білошицький наголосив, що Курбаков має свої навички та підходи до роботи. Він вирізняється хистом керувати особовим складом.

За цей час він довів, що є справжнім професіоналом, фахівцем, який готовий взяти на себе відповідальність, прийняти правильне рішення і, найголовніше, вислухати й допомогти кожному, хто цього потребує,

– заявив Білошицький.

Що відомо про Курбакова

Курбаков розпочав службу у 2015 році. Упродовж років пройшов шлях від інспектора до начальника управління.

Зокрема, обіймав посади:

начальника інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП;

командира батальйону патрульної поліції в Черкаській області;

заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

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