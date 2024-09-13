По итогам всех этапов в шестерку сильнейших попали Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. Последняя второй раз подряд будет защищать звание чемпионки соревнований.

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Много целей впереди

Перед стартом турнира мировая рекордсменка пообщалась с пресс-службой Бриллиантовой лиги. Ярослава поделилась планами на будущее и рассказала, что хочет выступать еще минимум десять лет.

Да, я чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр и держу мировой рекорд, но я хочу выиграть еще много медалей. Обязательно буду продолжать прыгать еще десять лет. Так что, еще по крайней мере десять мемориалов Ван Дамма для меня,

– сказала Магучих.

Справка. Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в Париже с результатом 2,00 метра. Это ее вторая олимпийская медаль в карьере. В Токио-2020 она завоевала "бронзу".

Напомним, что 7 июля на этапе Бриллиантовой лиги в столице Франции украинка установила мировой рекорд, взяв высоту 2,10 метра. Она превзошла достижение Стефки Костадиновой, которое держалось 37 лет.