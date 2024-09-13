За підсумками усіх етапів до шістки найсильніших потрапили Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. Остання вдруге поспіль буде захищати звання чемпіонки змагань.

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Багато цілей попереду

Перед стартом турніру світова рекордсменка поспілкувалася з пресслужбою Діамантової ліги. Ярослава поділилася планами на майбутнє та розповіла, що хоче виступати ще мінімум десять років.

Так, я чемпіонка Європи, світу та Олімпійських ігор і тримаю світовий рекорд, але я хочу виграти ще багато медалей. Обов’язково продовжуватиму стрибати ще десять років. Отже, ще принаймні десять меморіалів Ван Дамма для мене,

– сказала Магучіх.

Довідка. Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою в Парижі з результатом 2,00 метра. Це її друга олімпійська медаль у кар'єрі. У Токіо-2020 вона здобула "бронзу".

Нагадаємо, що 7 липня на етапі Діамантової ліги у столиці Франції українка встановила світовий рекорд, взявши висоту 2,10 метра. Вона перевершила досягнення Стефки Костадинової, яке трималося 37 років.