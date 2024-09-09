Украина неплохо выступила на Олимпийских играх-2024. Наша сборная завоевала 12 медалей и заняла 22 место в общем зачете. Особого успеха украинцы достигли в легкой атлетике.

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Встреча с Папой Римским

Награды достались Ярославе Магучих, Ирине Геращенко и Михаилу Кохану. А вот Анна Рыжикова до медали так и не добралась. Девушка участвовала в забеге на 400 метров с барьерами.

После выступления на Играх-2024 спортсменка отправилась в Рим на очередные соревнования. Там Рыжкова встретилась с Папой Римским Франциском. Девушка рассказала, как это произошло.

Мой менеджер организовал встречу для одного олимпийского чемпиона и я, как часть команды, тоже пошла. Меня спросили, хочу ли я встретиться с Папой Римским. Я согласилась. Мы сначала встретились с представителями Федерации легкой атлетики Ватикана. Это они помогли организовать встречу. Немного с ними поговорили и пошли уже на свои места. Все сели и ждали Папу Римского. Он подходил и давал всем свой автограф, а до этого читал речь,

– вспомнила Рыжикова.

Вопрос войны в Украине

Кроме того, атлетка не упустила случая напомнить понтифику о войне в Украине. Папа Римский несколько раз поддерживал нашу страну, но при этом он не называет Россию агрессором или страной-террористкой и пытается идти ей навстречу.

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В мае 2022 года Папа Римский провел долгий разговор с московским патриархом Кириллом, который является одним из главных идеологов войны. Позже он называл русский народ "великим" и осуждал смерть дочери Александра Дугина, одного из идеологов "русского мира".

А в марте этого года Франциск призвал "Украину иметь отвагу поднять белый флаг". В Ватикане объяснили эти слова как призыв к переговорам с Россией.

Я не очень верующий человек и не могу сказать, что я фанат Папы Римского. Его поддержка Украины пока что такая себе, но надеюсь, что он исправится. Он подходил буквально на несколько секунд. Я там сказала, что мы надеемся, что вы будете больше поддерживать Украину во время войны против России. Он очень старенький, реально. Поэтому не знаю, кто принимает эти решения и как оно все происходит. Но я воспользовалась возможностью,

– рассказала легкоатлетка.

Отметим, что Анна Рыжикова выигрывала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Тогда награда покорилась девушке в соревнованиях по бегу 4 х 400 метров. Кроме того, украинке покорились два "золота" и четыре "серебра" на чемпионатах Европы по легкой атлетике.