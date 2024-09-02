Об этом понтифик отметил во время встречи с верующими. По его словам, Украина и Россия должны как можно быстрее сесть за стол переговоров.
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Украинский народ страдает без электричества и воды
Он отметил, что постоянно был близок с "мученическим украинским народом", который сильно пострадал от обстрелов энергетической инфраструктуры.
Кроме того, что они (россияне – 24 Канал) вызвали смерти и ранения, они также оставили более миллиона человек без электричества и воды. Помните, что Бог всегда выслушивает голос невинных, Он не равнодушен к их страданиям!
– сообщил Папа Франциск.
Также он выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, призвав к прекращению огня и возобновлению переговоров.
Напомним, что Папа Римский Франциск заявил, что недавно принятый закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, якобы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей".
Что известно о последних обстрелах энергетического сектора
- 1 сентября россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами. В городе было не менее 10 взрывов. Попадания произошли в трех районах. Кроме гражданской инфраструктуры, противник нацелился и на энергетическую.
- 30 августа Россия снова нанесла удар по украинской энергетике, и прогнозировать, когда возобновят электроснабжение, пока сложно. Оккупанты атаковали энергетические объекты в 15 областях Украины.
- 26 августа нанесли массированный удар по украинской энергетике. Впоследствии министр Галущенко констатировал, что ситуация сложна после обстрела.