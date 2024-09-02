Об этом понтифик отметил во время встречи с верующими. По его словам, Украина и Россия должны как можно быстрее сесть за стол переговоров.

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Украинский народ страдает без электричества и воды

Он отметил, что постоянно был близок с "мученическим украинским народом", который сильно пострадал от обстрелов энергетической инфраструктуры.

Кроме того, что они (россияне – 24 Канал) вызвали смерти и ранения, они также оставили более миллиона человек без электричества и воды. Помните, что Бог всегда выслушивает голос невинных, Он не равнодушен к их страданиям!

– сообщил Папа Франциск.

Также он выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, призвав к прекращению огня и возобновлению переговоров.

Напомним, что Папа Римский Франциск заявил, что недавно принятый закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, якобы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей".

Что известно о последних обстрелах энергетического сектора