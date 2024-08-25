Поэтому понтифик призвал не запрещать ни одну церковь, поскольку это якобы угрожает "свободному выбору". Его заявление обнародовал информационный ресурс Ватикана Vatican News.

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Что сказал Папа Римский о новом законе в отношении УПЦ МП

Папа Римский прокомментировал новый украинский закон о деятельности религиозных организаций, управляемых из России. Он якобы опасается на "свободу", заметив, что в Украине, мол, "тому, кто хочет, не разрешается молиться в том, что он считает своей церковью".

Я продолжаю со скорбью следить за боевыми действиями в Украине и России, и, думая о законах, принятых в последнее время в Украине, я боюсь за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех,

– сказал он.

По его словам, тот, кто молится, не может творить зло из-за этого. Он призвал не отменять "прямо или косвенно" ни одну христианскую церковь: "Церкви нельзя трогать". "Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват в этом. Поэтому пусть тем, кто хочет молиться, будет разрешено молиться в той церкви, которую они считают своей", – добавил Франциск.

Напомним,, Владимир Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП. Это произошло 24 августа на 33 День Независимости Украины. Ранее эту карточку закона подписал председатель Верховной Рады и вернул его 23 августа. В этот же день он был передан на подпись главе государства.