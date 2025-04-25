Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Под Москвой взорвали генерала Москалика

Автомобиль Ярослава Москалика взорвали в восточном пригороде Москвы – в Балашихе. От полученных травм оккупант скончался на месте.

Российские правоохранители уже открыли уголовное дело. По данным следствия, автомобиль подорвался из-за самодельного взрывного устройства.

Известно, что Ярослав Москалик стал уже десятым российским генералом, который погиб после начала вторжения России в Украину. При этом сразу четыре генерала – Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов – погибли в течение первых четырех месяцев полномасштабной войны.

В тот период многие командующие находились почти на передовой, пытаясь оперативно принимать решения и компенсировать провалы в логистике. Отставной генерал Канамат Боташев даже лично участвовал в боях в составе ЧВК "Вагнер".

Новые потери среди российского командования начались в июне 2023 года – именно тогда Украина начала контрнаступление. С тех пор и до конца ноября погибли еще два высокопоставленных чиновника: генерал-майор Сергей Горячев, начальник штаба 35 общевойсковой армии, и генерал-лейтенант Олег Цоков, заместитель командующего Южного военного округа.

В ноябре 2023 года погиб заместитель командующего 14 армейского корпуса генерал-майор Владимир Завадский – вероятно, он подорвался на мине в тылу.

Восьмым погибшим российским генералом был Павел Клименко, командир 5 донецкой мотострелковой бригады. В ноябре 2024 года он смертельно травмировался, упав с мотоцикла. По одной версии, он пытался убежать от БПЛА, по другой – был в состоянии опьянения.

Девятым погибшим стал Игорь Кириллов, десятым – Ярослав Москалик.