Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Під Москвою підірвали генерала Москалика

Автомобіль Ярослава Москалика підірвали у східному передмісті Москви – у Балашисі. Від отриманих травм окупант помер на місці.

Російські правоохоронці вже відкрили кримінальну справу. За даними слідства, автомобіль підірвався через саморобний вибуховий пристрій.

Відомо, що Ярослав Москалик став вже десятим російським генералом, який загинув після початку вторгнення Росії в Україну. При цьому одразу чотири генерали – Андрєй Суховецький, Владімір Фролов, Канамат Боташев і Роман Кутузов – загинули впродовж перших чотирьох місяців повномасштабної війни.

У той період чимало командувачів перебували майже на передовій, намагаючись оперативно приймати рішення й компенсувати провали в логістиці. Відставний генерал Канамат Боташев навіть особисто брав участь у боях у складі ПВК "Вагнер".

Нові втрати серед російського командування почалися в червні 2023 року – саме тоді Україна розпочала контрнаступ. Відтоді й до кінця листопада загинули ще два високопосадовці: генерал-майор Сєргєй Гарячев, начальник штабу 35 загальновійськової армії, та генерал-лейтенант Олєг Цоков, заступник командувача Південного військового округу.

У листопаді 2023 року загинув заступник командувача 14 армійського корпусу генерал-майор Владімір Завадський – ймовірно, він підірвався на міні в тилу.

Восьмим загиблим російським генералом був Павєл Клименко, командир 5 донецької мотострілецької бригади. У листопаді 2024 року він смертельно травмувався, впавши з мотоцикла. За однією версією, він намагався втекти від БПЛА, за іншою – був у стані сп'яніння.

Дев’ятим загиблим став Ігор Кирилов, десятим – Ярослав Москалик.