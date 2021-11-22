Глава иностранных дел России заявил также, что вопрос Украины Путин будет обсуждать с президентом США. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 22 ноября.

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В России уже отреагировали на применение Javelin на Донбассе

Не видел таких сообщений,

– заявил на Лавров по применению Javelin.

Он также добавил, что якобы в последние недели и месяцы "наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных, поток сознания чрезмерно воспаленного и очень опасного".

Сергей Лавров заявил о некой "воинственной риторике", которая нагнетается. По его мнению, это якобы "отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу".

Путин будет обговаривать Украину с Джо Байденом

Глава МИД России заявил, что тема Украины будет обсуждаться в "ходе нового контакта" президента России и США. Однако сроки и формат "пока согласовываются".

Министр заверил, что Россия не считает нужным создавать новые форматы в отношении Украины: "есть нормандский формат, который является самым главным механизмом, реализующий договоренности, заключенные в минском комплексе и меры в следующих решениях".

Это я имею в виду группу, где непосредственно работают Донецк, Луганск и Киев с помощью ОБСЕ и России. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате,

– заявил Лавров.

Обратите внимание! Россия регулярно нарушает минские договоренности. В частности только за прошедшие сутки, 21 ноября, пророссийские боевики открыли на Донбассе огонь и применили запрещенное Минскими договоренностями оружие. Более того, Россия 13 ноября обнародовала дипломатические конфиденциальные письма из Франции и Германии относительно нормандского формата. В МИД Украины назвали это попыткой "добить" формат.

Кстати, Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс производства США, который страна нам поставляет с весны 2018 года в рамках двусторонних договоренностей. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности вертолетов, беспилотников.

Коротко о применении Javelin на Донбассе