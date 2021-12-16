Явка с повинной, – МИД о приговоре суда в отношении российских войск на Донбассе

В приговоре российского суда констатировали, что на Донбассе есть российские военные. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что этот юридический прецедент четко определяет Москву как сторону конфликта.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

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России все труднее называть белое черным

Николенко назвал случай очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы про якобы "внутриукраинский" характер конфликта на Донбассе. Россия сама создала юридический прецедент, который четко зафиксировал ее статус как сторону международного вооруженного конфликта.

Это решение укрепит позицию Украины в процессах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым,

– подчеркнули в МИД.

Вердикт судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Поэтому Николенко не удивляется, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа, но скрыть преступления России против Украины все равно не удастся.

Что известно о приговоре суда

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что в публичном доступе есть решение Кировского суда Ростова, которое признает, что на оккупированном Донбассе есть российские военные.

В приговоре суда одного из военных обвинили в том, что он поставлял продукты российским бойцам, которые находились на Донбассе "на боевом дежурстве".

Россия всегда отрицала свое присутствие на украинских территориях. Впервые такую информацию признали официально, однако, вероятно, ненароком.

Впоследствии в Кремле стали открещиваться от таких заявлений. Говорят, что это якобы была ошибка.

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