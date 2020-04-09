Является ли Россия участником войны на Донбассе: результаты опроса жителей востока Украины

Трое из четырех жителей Донецкой области (за исключением оккупированной территории) считают Россию стороной войны на Донбассе. Среди жителей Луганской области такой показатель значительно меньше – лишь 47% опрошенных.

Такие результаты исследования общественного мнения, проведенного в Донецкой и Луганской областях Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По результатам соцопроса, 12% опрошенных дончан не считают Российскую Федерацией стороной конфликта. В Луганской области соответствующую позицию разделяет 39% опрошенных респондентов.

К слову Сколько жителей Донецкой и Луганской областей готовы на компромисс ради мира на Донбассе

Причем по сравнению с опросом конца 2018 года, в Донецкой области доля тех, кто считает Россию стороной конфликта, заметно выросла (с 57% до 76%), а доля тех, кто так не считает, уменьшилась с 23% до 12%. В Луганской области также уровень признания участия России в конфликте вырос (с 41% до 47%), однако увеличилась (с 31% до 39%) и доля тех, кто не признает такого участия.

Стоит отметить, что мнения донецких и луганских респондентов о наличии войны между Россией и Украиной в значительной степени отличаются. Ведь если среди донецких респондентов 64% согласились с фактом наличия войны, то среди луганских респондентов такое согласие выразили лишь 38%, а 43% не согласились с подобной постановкой вопроса. Причем если в Донецкой области в сравнении с концом 2018 года доля уверенных в существовании войны с Россией существенно возросла (с 41% до 64%), то в Луганской области эта доля осталась практически такой же, и даже немного выросла (с 38% до 43%) доля тех, кто отрицает этот факт.

В то же время В Кремле заявили, что коронавирус и падение цен на нефть не изменит позицию России к Украине

Что касается непосредственных форм вовлечения России в конфликт, то среди дончан наиболее распространено (46% опрошенных) мнение о полном контроле со стороны России "ДНР/ЛНР" (тогда как среди луганчан такой ответ дали лишь 20%).

В то же время 40% дончан и 44% луганчан убеждены, что Россия оказывает Донбассу гуманитарную помощь. Причем по сравнению с опросом конца 2018 года оценки деятельности России улучшились.

В частности, в Луганской области резко (с 2% до 32%) выросла доля тех, кто считает, что Россия присоединяется к конфликту только дипломатическими средствами, и так же с 28% до 44% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия оказывает Донбассу гуманитарную помощь. Зато существенно уменьшились доли тех, кто считают, что Россия поставляет боевикам оружие (с 46% до 33%), что российские войска принимают участие в боевых действиях (с 36% до 20%), что Россия непосредственно руководит деятельностью "ДНР/ЛНР" (с 36% до 20%).

В Донецкой области с 50% до 37% уменьшилась доля тех, кто считает, что Россия поставляет боевикам оружие, и с 16% до 35% увеличилась доля тех, кто считает, что Россия поддерживает "ДНР/ЛНР" преимущественно дипломатическими средствами.

Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы "Юкрейниан Социолоджи Сервис") в течение 18 февраля – 2 марта 2020 года. В целом в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов в выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как возраст, пол и место проживания. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Посольства Великобритании.