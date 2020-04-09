Чи є Росія учасником війни на Донбасі: результати опитування жителів сходу України

Три з чотирьох мешканців Донецької області (за винятком окупованої території) вважають Росію стороною війни на Донбасі. Серед мешканців Луганської області такий показник значно менший – лише 47% опитаних.

Такі результати дослідження громадської думки, проведене в Донецькій та Луганській областях Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

За результатами соцопитування, 12% опитаних донеччан не вважають Російську Федерацією стороною конфлікту. В Луганській області відповідну позицію поділяє 39% опитаних респондентів.

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Причому у порівнянні з опитуванням кінця 2018 року, в Донецькій області частка тих, хто вважає Росію стороною конфлікту, помітно зросла (з 57% до 76%), а частка тих, хто так не вважає, зменшилася з 23% до 12%. У Луганській області також рівень визнання участі Росії у конфлікті зріс (з 41% до 47%), проте водночас збільшилася (з 31% до 39%) й частка тих, хто не визнає такої участі.

Варто відзначити, що думки донецьких та луганських респондентів щодо наявності війни між Росією та Україною значною мірою відрізняються. Адже якщо серед донецьких респондентів 64% погодилися з фактом наявності війни, то серед луганських респондентів таку згоду висловили лише 38%, а 43% не погодилися з подібною постановкою питання. Причому якщо в Донецькій області у порівнянні з кінцем 2018 року частка впевнених в існуванні війни з Росією суттєво зросла (з 41% до 64%), то в Луганській області ця частка залишилася практично такою самою, і навіть трохи зросла (з 38% до 43%) частка тих, хто заперечує цей факт.

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Що стосується безпосередніх форм залучення Росії до конфлікту, то серед донеччан найбільш поширеною (46% опитаних) є думка про повний контроль з боку Росії за "ДНР/ЛНР" (тоді як серед луганчан таку відповідь дали лише 20%).

Водночас 40% донеччан та 44% луганчан переконані, що Росія надає Донбасу гуманітарну допомогу. Причому у порівнянні з опитуванням кінця 2018 року оцінки діяльності Росії покращилися.

Зокрема, в Луганській області різко (з 2% до 32%) зросла частка тих, хто вважає, що Росія долучається до конфлікту лише дипломатичними засобами, і так само з 28% до 44% збільшилася частка тих, хто вважає, що Росія надає Донбасу гуманітарну допомогу. Натомість суттєво зменшилися частки тих, хто вважають, що Росія постачає бойовикам зброю (з 46% до 33%), що російські війська беруть участь у бойових діях (з 36% до 20%), що Росія безпосередньо керує діяльністю "ДНР/ЛНР" (з 36% до 20%).

У Донецькій області з 50% до 37% зменшилася частка тих, хто вважає, що Росія постачає бойовикам зброю, і з 16% до 35% збільшилася частка тих, хто вважає, що Росія підтримує "ДНР/ЛНР" переважно дипломатичними засобами.

Регіональне дослідження громадської думки проведене в Донецькій та Луганській областях Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром політичної соціології (із залученням мережі фірми "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс") протягом 18 лютого – 2 березня 2020 року. Загалом у кожній з областей було опитано по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками як вік, стать та місце проживання. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,5%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Посольства Великої Британії.