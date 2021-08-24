Об этом свидетельствуют данные опроса "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины".

Важно Я – Украина, и я расскажу тебе свою 30-летнюю историю

Согласно результатам опроса, большинство голосов получили формальные символы:

50% опрошенных граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг;

41% убеждены, что таким символом является украинский язык;

10% проголосовали за гимн;

31% выступили за трезубец.

Неформальные символы чаще всего называли жители восточных регионов и Донбасса. Там главным символом Украины считают:

борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно),

украинскую природу (13% и 15% соответственно).

Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на востоке – 12%, на Донбассе – 17%. В то же время на Западе чаще выбирают формальные символы:

флаг – 55%,

гимн – 46%,

трезубец – 39%,

язык – 53%.



Что украинцы считают главными символами нашей страны / Фото Украинского института будущего