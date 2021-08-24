Об этом свидетельствуют данные опроса "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины".

Важно Я – Украина, и я расскажу тебе свою 30-летнюю историю

Согласно результатам опроса, большинство голосов получили формальные символы:

  • 50% опрошенных граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг;
  • 41% убеждены, что таким символом является украинский язык;
  • 10% проголосовали за гимн;
  • 31% выступили за трезубец.

Неформальные символы чаще всего называли жители восточных регионов и Донбасса. Там главным символом Украины считают:

  • борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно),
  • украинскую природу (13% и 15% соответственно).

Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на востоке – 12%, на Донбассе – 17%. В то же время на Западе чаще выбирают формальные символы:

  • флаг – 55%,
  • гимн – 46%,
  • трезубец – 39%,
  • язык – 53%.

Що українці вважають головними символами нашої країни
Что украинцы считают главными символами нашей страны / Фото Украинского института будущего

Что известно об исследовании?

Его провел Украинский институт будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп". С 17 июля по 1 августа 2021 года удалось опросить 5000 граждан face-to-face в возрасте 18 лет и более. Статистическая погрешность для выборочной совокупности на уровне всей страны с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%, на региональном уровне – 3,16%.