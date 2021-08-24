Про це свідчать дані опитування "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".
Важливо Я – Україна, і я розповім тобі свою 30-річну історію
Згідно з результатами опитування, більшість голосів отримали формальні символи:
- 50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор;
- 41% переконані, що таким символом є українська мова;
- 10% проголосували за гімн;
- 31% виступили за тризуб.
Неформальні символи найчастіше називали мешканці східних регіонів та Донбасу. Там головним символом України вважають:
- борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно),
- українську природу (13% і 15% відповідно).
Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на сході – 12%, на Донбасі – 17%. Водночас на заході частіше вибирають формальні символи:
- прапор – 55%,
- гімн – 46%,
- тризуб – 39%,
- мова – 53%.
Що українці вважають головними символами нашої країни / Фото Українського інституту майбутнього