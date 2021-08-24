Про це свідчать дані опитування "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

Важливо Я – Україна, і я розповім тобі свою 30-річну історію

Згідно з результатами опитування, більшість голосів отримали формальні символи:

50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор;

41% переконані, що таким символом є українська мова;

10% проголосували за гімн;

31% виступили за тризуб.

Неформальні символи найчастіше називали мешканці східних регіонів та Донбасу. Там головним символом України вважають:

борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно),

українську природу (13% і 15% відповідно).

Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на сході – 12%, на Донбасі – 17%. Водночас на заході частіше вибирають формальні символи:

прапор – 55%,

гімн – 46%,

тризуб – 39%,

мова – 53%.



Що українці вважають головними символами нашої країни / Фото Українського інституту майбутнього