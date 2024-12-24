Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Что известно об изменениях в Хартии

Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин одобрил изменения в некоторые законы в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Законопроектом предлагается привести название и положения закона "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также положения законов "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа" в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков,

– указывается в заметке.

Таким образом слова понятия "язык меньшинств" предлагается заменить словами "миноритарный язык". Также предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.

В Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Сейчас положения Хартии применяются к таким языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский. То есть из перечня хотят убрать русский и белорусский языки. Вместо греческого будет новогреческий, вместо еврейского – иврит. Исключен молдавский, поскольку в Молдове признали молдавский язык румынским. Также добавлен чешский язык.