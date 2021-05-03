После 2014 года в языковой сфере Украины произошли заметные изменения – украинского в публичном пространстве стало больше. Однако закон о функционировании украинского языка как государственного породил немало страшилок.

Мол, человек не будет иметь выбора, на каком языке разговаривать. А еще и работников магазинов и кафе будут штрафовать, если они с клиентом заговорят не на том языке.

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Языковой конфликт – искусственное понятие

Прокомментировать это попросили уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Он убежден, что понятие "языкового конфликта" в Украине является искусственным.

Одним из ключевых нарративов, который был вскрыт академиком Владимиром Горбулиным, теоретиком гибридной войны в Украине, можно назвать языковой конфликт. На самом деле он является искусственным,

– заверил омбудсмен.

И добавил: "Мы прекрасно понимаем, что украинский язык используют большинство граждан".

Опрос Центра "Социальный мониторинг" показал, что 36,3% респондентов дома говорят только на украинском, еще 12,4% – в основном на украинском, а 10,3% – только на русском.

Россия инфицирует информационное пространство

Как отметил Тарас Креминь, "пророссийские силы, к сожалению, сегодня инфицируют часть информационного пространства, и еще не все граждане вакцинированы против лжи".

В 2014 пугали, что за русский в Украине будут жестоко наказывать – и это тогда, когда на оккупированных территориях пытали людей за украинский. Распространяли страшилки и тогда, когда принимали закон о языке,

– не удивлен Креминь.

"Конечно, все это – полная чушь", – подчеркнул языковой омбудсмен. Штрафов за "языковые" нарушения не накладывают, а замеченные нарушения, собственно, добровольно и мгновенно исправляют.

"Именно поэтому украинского стало значительно больше во всех сферах", – подытожил Тарас. Креминь.