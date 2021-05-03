Языковой конфликт – искусственный, большинство используют украинский, – Креминь
После 2014 года в языковой сфере Украины произошли заметные изменения – украинского в публичном пространстве стало больше. Однако закон о функционировании украинского языка как государственного породил немало страшилок.
Источник:"Фокус"
Мол, человек не будет иметь выбора, на каком языке разговаривать. А еще и работников магазинов и кафе будут штрафовать, если они с клиентом заговорят не на том языке.
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Языковой конфликт – искусственное понятие
Прокомментировать это попросили уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Он убежден, что понятие "языкового конфликта" в Украине является искусственным.
Одним из ключевых нарративов, который был вскрыт академиком Владимиром Горбулиным, теоретиком гибридной войны в Украине, можно назвать языковой конфликт. На самом деле он является искусственным,
– заверил омбудсмен.
И добавил: "Мы прекрасно понимаем, что украинский язык используют большинство граждан".
Россия инфицирует информационное пространство
Как отметил Тарас Креминь, "пророссийские силы, к сожалению, сегодня инфицируют часть информационного пространства, и еще не все граждане вакцинированы против лжи".
В 2014 пугали, что за русский в Украине будут жестоко наказывать – и это тогда, когда на оккупированных территориях пытали людей за украинский. Распространяли страшилки и тогда, когда принимали закон о языке,
– не удивлен Креминь.
"Конечно, все это – полная чушь", – подчеркнул языковой омбудсмен. Штрафов за "языковые" нарушения не накладывают, а замеченные нарушения, собственно, добровольно и мгновенно исправляют.
"Именно поэтому украинского стало значительно больше во всех сферах", – подытожил Тарас. Креминь.
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