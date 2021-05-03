Після 2014 року у мовній сфері України відбулися помітні зміни – української у публічному просторі стало більше. Однак закон про функціонування української мови як державної породив чимало страшилок.

Мовляв, людина не матиме вибору, якою мовою розмовляти. А ще й працівників магазинів та кав'ярень штрафуватимуть, якщо вони до клієнта заговорять не тією мовою.

До теми Штрафів ще не виписували, – Кремінь про українську мову в обслуговуванні

Мовний конфлікт – штучне поняття

Прокоментувати це попросили уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Він переконаний, що поняття "мовного конфлікту" в Україні є штучним.

Одним із ключових наративів, який був викритий академіком Володимиром Горбуліним, теоретиком гібридної війни в Україні, можна назвати мовний конфлікт. Насправді він є штучним,

– запевнив омбудсмен.

І додав: "Ми прекрасно розуміємо, що українську мову використовують більшість громадян".

Опитування Центру "Соціальний моніторинг" показало, що 36,3% респондентів вдома розмовляють тільки українською, ще 12,4% – здебільшого українською, а 10,3% – тільки російською.

Росія інфікує інформаційний простір

Як зазначив Тарас Кремінь, "проросійські сили, на превеликий жаль, сьогодні інфікують частину інформаційного простору, натомість не всі громадяни вакциновані проти брехні".

У 2014 лякали, що за російську в Україні будуть жорстоко карати – і це тоді, коли на окупованих територіях катували людей за українську. Розповсюджували страшилки й тоді, коли приймали закон про мову,

– не здивований Кремінь.

"Звичайно, все це – повна нісенітниця", – наголосив мовний омбудсмен. Штрафів за "мовні" порушення не накладають, а помічені порушення, власне, добровільно й миттєво виправляють.

"Власне тому української стало значно більше в усіх сферах", – підсумував Тарас. Кремінь.