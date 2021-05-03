Мовний конфлікт – штучний, більшість використовують українську, – Кремінь
Після 2014 року у мовній сфері України відбулися помітні зміни – української у публічному просторі стало більше. Однак закон про функціонування української мови як державної породив чимало страшилок.
Джерело:"Фокус"
Мовляв, людина не матиме вибору, якою мовою розмовляти. А ще й працівників магазинів та кав'ярень штрафуватимуть, якщо вони до клієнта заговорять не тією мовою.
До теми Штрафів ще не виписували, – Кремінь про українську мову в обслуговуванні
Мовний конфлікт – штучне поняття
Прокоментувати це попросили уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Він переконаний, що поняття "мовного конфлікту" в Україні є штучним.
Одним із ключових наративів, який був викритий академіком Володимиром Горбуліним, теоретиком гібридної війни в Україні, можна назвати мовний конфлікт. Насправді він є штучним,
– запевнив омбудсмен.
І додав: "Ми прекрасно розуміємо, що українську мову використовують більшість громадян".
Росія інфікує інформаційний простір
Як зазначив Тарас Кремінь, "проросійські сили, на превеликий жаль, сьогодні інфікують частину інформаційного простору, натомість не всі громадяни вакциновані проти брехні".
У 2014 лякали, що за російську в Україні будуть жорстоко карати – і це тоді, коли на окупованих територіях катували людей за українську. Розповсюджували страшилки й тоді, коли приймали закон про мову,
– не здивований Кремінь.
"Звичайно, все це – повна нісенітниця", – наголосив мовний омбудсмен. Штрафів за "мовні" порушення не накладають, а помічені порушення, власне, добровільно й миттєво виправляють.
"Власне тому української стало значно більше в усіх сферах", – підсумував Тарас. Кремінь.
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