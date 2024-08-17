Об этом инциденте рассказала потерпевшая Олеся Сащук.

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"Не может быть никаких отмазок"

По словам девушки, она возвращалась с Лычаковского кладбища, где чествовала память языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

По дороге Олеся зашла в магазин. Там она услышала русскую речь из уст посетительниц. Киевлянка рассказывает, что подошла к женщинам и попросила их "разговаривать в украинском магазине на украинском языке". В ответ девушка услышала оскорбления и угрозы. Женщины употребляли нецензурные слова в ее адрес и обозвали "непутевой любительницей Фарион".

Рассказывая о пережитом, Олеся заметила, что ее до сих пор "трясет" от того, что произошло. Девушка рассказала, что сама раньше общалась на русском. Но Ирина Фарион помогла ей перейти на украинский.

Киевлянка говорит, что не может быть "никаких отмазок", чтобы избегать разговора на украинском.

К слову, в Одессе участников мероприятия вывели из зала из-за просьбы говорить на украинском.