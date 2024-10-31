Одесский депутат Александр Иваницкий, который также возглавляет комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, прокомментировал недавний скандал в соцсетях, возникший после распространения видео в телеграмм-каналах 30 октября.

Смотрите также "Фарион умерла, а русскоязычных до сих пор "ущемляют": во Львове произошел новый скандал вокруг языка

Что известно о языковом скандале

На записи видно, как депутат переходит на русский, а затем возвращается к украинскому.

На следующий день, 31 октября, Иваницкий опубликовал официальное заявление в Facebook, где объяснил, что заседание вел на украинском, но временно переключился на русский, чтобы должным образом прокомментировать ситуацию одному из участников. Он подчеркнул, что "плохим языком" назвал именно русский.

Относительно тех, кто разгоняет это как "измену" – вы передаете пас россиянам. А учитывая то, как активно вы отрабатываете эту тему, ваши действия вполне сознательные. Или вас возмущает то, что я назвал русский язык плохим?

– обратился к народу депутат.

Он также поблагодарил коллег и граждан, которые не поддаются на провокации.

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области, Ярослава Витко-Присяжнюк, в интервью Суспильному прокомментировала ситуацию так:

Я думаю, учитывая тот значительный резонанс, который разошелся соцсетями, будет в любом случае жалоба от граждан относительно этого инцидента, или даже, если не будет, то будет написана служебная записка ... Уже в рамках осуществления государственного контроля мы будем анализировать не только этот отрывок, а в целом всю запись..,

– отметила Витко-Присяжунюк.

Она добавила, что инцидент тщательно изучат, а в случае подтверждения нарушения Иваницкому грозит штраф.

К тому же она отметила, что согласно статье 12 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" государственным языком на работе должны пользоваться все органы, в том числе и местного самоуправления.

30 октября на известном видео комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Иваницкий перешел на русский язык.

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: смотрите видео

"Просто давайте, там как бы есть... Кто хорошо работает, тот получает больше, плохо работает - меньше. Все. Если этот механизм не работает, то надо запускать механизм переизбрания, что-то надо менять в этом царстве (это Иваницкий сказал на русском - 24 Канал.) Сейчас штрафануть снова, перехожу на этот плохой язык. Извините (Тут фразы на украинском - 24 Канал.)", – говорит одесский депутат.