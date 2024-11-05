Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

К теме В Киеве в одном из книжных магазинов на девушку напал мужчина из-за просьбы перейти на украинский язык

Языковой конфликт в книжном магазине в центре Киева

Полиция сообщила, что во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, где девушка рассказывает о конфликте в кафе с незнакомым мужчиной. По ее словам, она сделала замечание посетителю из-за того, что мужчина общался на русском языке и пыталась заснять его на собственный мобильный телефон, на что нарушитель отреагировал агрессивно и вырвал из ее рук гаджет.



Работники правоохранительных органов установили личность нарушителя. Им оказался 44-летний житель Киевской области. Отмечается, что в отношении него полицейские составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Кроме того, в полиции указали, что собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности.