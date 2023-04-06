Сейчас преподавательницу уже отстранили от работы. Поведение Воробьевой возмутило ее студентов и коллег. 24 Канал пообщался с Дмитрием Серебрянским – исполняющим обязанности ректора университета.

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Что Серебрянский говорит о языковом скандале

Серебрянский отметил, что ситуация – позорная для Государственного налогового университета. Это учебное заведение – больше всего в Киевской области пострадало от российских окупантов. Центральный корпус – уничтоженный до основания. Остальные корпуса – изуродованы. Серебрянский подчеркнул, что преподавание на русском языке в стенах университета – неприятно для каждого работника и студента.

Ранее поступали жалобы на преподавательницу Воробьеву и язык ее преподавания?

Жалобы по преподаванию на русском языке от студентов периодически поступали, но без персонализации. Раньше я не владел информацией о том, что Воробьева преподает на русском языке. Были только слухи.

29 марта я общался со студентами в онлайн и офлайн формате. Мы разговаривали на разные темы, которые волнуют университет и студентов.

В частности, был вопрос о языке преподавания. Моя четкая позиция как ректора и администрации в целом – преподавание должно осуществляться исключительно на украинском языке. Кроме того, в быту в университете – только украинский.

Если случаи преподавания на русском языке еще будут зафиксированы в университете, мы оперативно все рассмотрим и примем кардинальные решения в рамках законодательства.

Произошел такой инцидент. Студенты обратились в администрацию и мы оперативно приняли все необходимые меры.

Возможно, преподавательница пыталась выйти на связь с администрацией заведения? Извинялась за свое поведение?

Может быть, и были попытки коммуникации. Лично со мной нет.

Как вы думаете: этот случай побуждает преподавателей, еще преподавающих на языке страны-террористки, перейти на украинский?

Конечно. Здесь даже не этот случай побуждает преподавателей, а в целом то, что происходит с февраля 2014 года. Это должно побуждать всех переосмыслить свое отношение к украинскому языку.

Этот случай – пример того, что некоторые люди не отдают себе отчет: за украинский язык гибнут тысячи и тысячи мужественных и отважных людей. А здесь позволяют себе в таком формате пропагандировать язык агрессора в своей профессиональной деятельности.

Со временем я думаю, что все переосмыслят свои позиции и будут использовать украинский, согласно закону и моральной позиции.

Для нас как для пострадавшего от вооруженной агрессии России университета, преподаватели которого были в российском плену, а чсть оставшихся в Ирпене работников погибли, такой случай – это недопустимо.

Я надеюсь, что принятые меры будут иметь очень быстрые результаты.

Вы упоминали, что преподавателей университета захватили в плен. Можете рассказать поподробнее?

Плен был в период оккупации в начале марта 2022 года.

Тогда российские оккупанты вошли в Ирпень и захватили один из корпусов университета. Там были преподаватели. Несколько преподавателей держали несколько дней в плену. Было что-то вроде допросов. К счастью, никто не пострадал. Однако некоторые работники, к сожалению, погибли от обстрелов.

Детали скандала

Инцидент произошел 4 апреля. Воробьева проводила занятия на русском языке. Когда преподавательницу попросили перейти на украинский, она отказалась и заявила, что уже 35 лет преподает философию на языке оккупантов. Кроме того, преподавательница заявила, что студентка, которую возмутил русский язык, может не посещать лекции по философии, если ей "режет слух русский".

Преподавательницу отстранили от работы. Кроме того, в университете будет проведено служебное расследование.