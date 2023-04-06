Наразі викладачку вже відсторонили від роботи. Поведінка Воробйової обурила її студентів та колег. 24 Канал поспілкувався з Дмитром Серебрянським – виконувачем обов'язків ректора університету.

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Що Серебрянський каже про мовний скандал

Серебрянський зауважив, що ситуація – ганебна для Державного податкового університету. Цей навчальний заклад – найбільше у Київській області постраждав від російських окупантів. Центральний корпус – знищений вщент. Інші корпуси – понівечені. Серебрянський наголосив, що викладання російською мовою у стінах університету – неприємне для кожного працівника та студента.

Чи надходили раніше скарги на викладачку Воробйову та мову її викладання?

Скарги щодо викладання російською мовою від студентів періодично надходили, але без персоналізації. Раніше я не володів інформацією щодо того, що Воробйова викладає російською мовою. Були лише чутки.

29 березня я спілкувався зі студентами в онлайн та офлайн форматі. Ми розмовляли на різні теми, які хвилюють університет та студентів.

Зокрема, було питання щодо мови викладання. Моя чітка позиція як ректора та адміністрації загалом – викладання має здійснюватися виключно українською мовою. Окрім того, у побуті в університеті – лише українська.

Якщо випадки викладання російською мовою ще зафіксують в університеті, ми оперативно все розглянемо та ухвалимо кардинальні рішення у межах законодавства.

Стався такий інцидент. Студенти звернулися до адміністрації і ми оперативно вжили всі необхідні заходи.

Можливо, викладачка намагалася вийти на зв'язок з адміністрацією закладу? Перепрошувала за свою поведінкою?

Можливо, і були спроби комунікації. Особисто зі мною – ні.

Як ви гадаєте: цей випадок спонукає викладачів, які ще викладають мовою країни-терористки, перейти на українську?

Звичайно. Тут навіть не цей випадок має спонукати викладачів, а загалом те, що відбувається з лютого 2014 року. Це мало спонукати всіх переосмислити своє ставлення до української мови.

Цей випадок – приклад того, що деякі люди не усвідомлюють: за українську мову гинуть тисячі й тисячі мужніх та відважних людей. А тут дозволяють собі у такому форматі пропагувати мову агресора у своїй професійній діяльності.

З часом я думаю, що всі переосмислять свої позиції й використовуватимуть українську, відповідно до закону та відповідно до моральної позиції.

Для нас як для університету, який постраждав від збройної агресії Росії, викладачі якого були у російському полоні, а астина працівників, які залишилися в Ірпені, загинули, такий випадок – це неприпустимо.

Я сподіваюся, що вжиті заходи матимуть дуже швидкі результати.

Ви згадували, що викладачів університету захопили у полон. Чи можете розповісти детальніше?

Полон був у період окупації на початку березня 2022 року.

Тоді російські окупанти зайшли в Ірпінь та захопили один з корпусів університету. Там були викладачі. Декількох викладачів тримали декілька днів у полоні. Було щось на кшталт допитів. На щастя, ніхто не постраждав. Однак дехто з працівників, на жаль, загинув від обстрілів.

Деталі скандалу

Інцидент стався 4 квітня. Воробйова проводила заняття російською мовою. Коли викладачку попросили перейти на українську, вона відмовилася та заявила, що вже 35 років викладає філософію мовою окупантів. Окрім того, викладачка заявила, що студентка, яку обурила російська, може не відвідувати лекції з філософії, якщо їй "ріже слух російська".

Наразі викладачку відсторонили від роботи. Окрім того, в університеті проведуть службове розслідування.