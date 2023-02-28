Студенты Волынского национального университета имени Леси Украинки жалуются, что преподавательница Луиза Оляндер проводит занятия на русском языке. Учебное заведение выпустило официальное заявление после того, как скандал добрался до СМИ.

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Реакция университета на скандал

В университете сразу сообщили, что согласно статье 48 Закона Украины "О высшем образовании" язык образовательного процесса в Волынском национальном университете имени Леси Украинки – украинский.

Заведение высшего образования обеспечивает обязательное изучение всеми соискателями образования, в том числе и иностранцами, государственного языка, а также его исследование и популяризацию. С начала полномасштабной войны на волонтерских началах заработал Разговорный клуб украинского языка, где вынужденно перемещены и другие заинтересованные лица имеют возможность совершенствовать уровень владения государственным языком,

– говорится в сообщении.

Также в вузе заявили, что все участники образовательного процесса придерживаются единого языкового режима в университете, в том числе и госпожа профессор Луиза Оляндер.

После этого университет начал перечислять достижение преподавательницы:

Первая доктор филологических наук и первая женщина-профессор на Волыни,

"Талантливая организатор образования и науки, известная в Украине и славянском мире исследовательница украинской и других славянских литератур",

Автор более 300 научных работ, в частности монографий "Волынский текст в украинской и польской литературах (ХІХ – ХХ вв.)", за которую в 2010 году получила Международную премию имени Николая Гоголя "Триумф", и "Гуманизм польской литературы ХХ – ХХІ веков в контексте европейской художественно-философской мысли",

Соавторка-составительница трехтомной коллективной монографии "Род наш красный…" (Волынь в судьбах краян и человеческих документах)".

В 2021 году Луиза Оляндер указом президента Украины награжден Орденом княгини Ольги ІІІ степени за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд,

Распоряжением Кабинета Министров Украины ей пожизненно назначена стипендия Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования.

В научной и образовательной деятельности профессор пользуется государственным языком, уважительно и настойчиво исследует и пропагандирует украинскую литературу, в частности "волынский текст". Просим средства массовой информации соблюдать журналистские стандарты, в частности принцип объективности, и не распространять "сенсационных" материалов, оскорбляющих достоинство госпожи профессора Луизы Оляндер и все академическое сообщество Волынского национального университета имени Леси Украинки,

– заявили в университете.

Что известно о скандале