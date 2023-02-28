Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки скаржаться, що викладачка Луїза Оляндер проводить заняття російською мовою. Навчальний заклад випустив офіційну заяву після того, як скандал дістався до ЗМІ.

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Реакція університету на скандал

В університеті одразу повідомили, що відповідно до статті 48 Закону України "Про вищу освіту" мова освітнього процесу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки – українська.

Заклад вищої освіти забезпечує обов’язкове вивчення всіма здобувачами освіти, зокрема й іноземцями, державної мови, а також її дослідження і популяризацію. Від початку повномасштабної війни на волонтерських засадах запрацював Розмовний клуб української мови, де вимушено переміщені й інші зацікавлені особи мають можливість удосконалювати рівень володіння державною мовою,

– мовиться у повідомленні.

Також у виші заявили, що всі учасники освітнього процесу дотримуються єдиного мовного режиму в університеті, зокрема й пані професор Луїза Оляндер.

Після цього університет почав перераховувати досягнення викладачки:

Перша докторка філологічних наук і перша жінка-професор на Волині,

"Талановита організаторка освіти і науки, знана в Україні та слов’янському світі дослідниця української та інших слов’янських літератур",

Авторка більше як 300 наукових праць, зокрема монографій "Волинський текст в українській та польській літературах (ХІХ – ХХ ст.)", за яку 2010 році отримала Міжнародну премію імені Миколи Гоголя "Тріумф", та "Гуманізм польської літератури ХХ – ХХІ століть у контексті європейської художньо-філософської думки",

Співавторка-упорядниця тритомної колективної монографії "Роде наш красний…"(Волинь у долях краян і людських документах)".

У 2021 році Луїзу Оляндер указом президента України нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю,

Розпорядженням Кабінету Міністрів Україну їй довічно призначено стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

У науковій та освітній діяльності пані професор послуговується державною мовою, шанобливо й наполегливо досліджує та пропагує українську літературу, зокрема "волинський текст". Просимо засоби масової інформації дотримуватися журналістських стандартів, зокрема принципу об'єктивності, і не поширювати "сенсаційних" матеріалів, які ображають гідність пані професора Луїзи Оляндер та всю академічну спільноту Волинського національного університету імені Лесі Українки,

– заявили в університеті.

Що відомо про скандал