Языковой вопрос в Украине искусственный, – Зеленский собирается разобраться с квотами на ТВ

Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос в Украине создали искусственно. По мнению президента, в целом вопрос языка в Украине вообще не стоит.

Зеленский о языковых квотах

Относительно языковых квот на телевидении – Зеленский отметил, что в них нужно "навести порядок". Об этом президент сказал во время пресс-конференции, передает 24 канал.

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Зеленский отметил, что справедливость должна быть для всех, как для украиноязычных, так и для других нацменьшинств.

Вопрос языка в Украине, вы знаете, честно, не стоит. Он очень искусственный, это вопрос. Я уверен, что с квотами нужно навести порядок,

– подчеркнул президент.

Он предложил привлечь к обсуждению все телевизионные каналы и другие средства массовой информации. По его мнению, логика в языковых квотах есть, однако какие-то детали, очень важные, были потеряны.

Журналист спросил президента, "что с правами русскоязычных?". Тогда Зеленский перешел на русский язык и сказал, что можно говорить и на нем. В то же время, Зеленский добавил, что "круто знать украинский".

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Что известно о языковых квотах

13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Согласно им, в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. В то же время 25 апреля Верховная Рада приняла закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного.



Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала