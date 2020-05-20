Мовне питання в Україні штучне, – Зеленський збирається розібратися з квотами на ТБ

Володимир Зеленський заявив, що мовне питання в Україні створили штучно. На думку президента, загалом питання мови в Україні взагалі не стоїть.

Зеленський про мовні квоти

Щодо мовних квот на телебаченні – Зеленський зауважив, що у них потрібно "навести порядок". Про це президент сказав під час пресконференції, передає 24 канал.

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Зеленський зазначив, що справедливість повинна бути для всіх, як для україномовних, так і для інших нацменшин.

Питання мови в Україні, ви знаєте, чесно, не стоїть. Воно дуже штучне, це питання. Я впевнений, що з квотами треба навести порядок,

– наголосив президент.

Він запропонував залучити до обговорення всі телевізійні канали та інші засоби масової інформації. На його думку, логіка у мовних квотах є, однак якісь деталі, дуже важливі, були втрачені.

Журналіст спитав президента, "що з правами російськомовних?" Тоді Зеленський перейшов на російську мову і сказав, що можна говорити й нею. Водночас, Зеленський додав, що "круто знати українську".

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Що відомо про мовні квоти

13 жовтня 2017 року набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні. Згідно з ним, у загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм у кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

загальної тривалості даних програм у кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00. Водночас 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який має забезпечити функціонування української мови як державної.



Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу