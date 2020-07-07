Некоторые нардепы считают, что языковой закон, который должна принять Верховная Рада, нарушает конституционные права граждан. Соответствующую жалобу рассматривает Конституционный суд Украины. Однако это только лучше для украинцев, ведь есть вероятность, что наконец именно КСУ поставит точку в этой давней дискуссии по языковому вопросу.

Такое мнение высказала одна из авторов этого закона, нардеп VIII созыва Ирина Подоляк в эфире 24 канала. Она также заверила, что категорически не поддерживает мнение нардепов о том, что закон нарушает конституционные права граждан.

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"По сути этого обжалования, его мог бы отбросить Конституционный суд и не рассматривать, как ничтожное, ведь оно ни в описательной, ни в аргументационной части не содержит признаков того, что обжалуются те нормы, которые могли бы противоречить Конституции. Мы когда выписывали закон, то на это смотрели", – пояснила Подоляк.

Однако она заверила, что "в каждой плохой вести надо искать что-то положительное". Добавила, что слушание в КСУ дает ей определенные оптимистичные настроения.

Я надеюсь, это хорошо. Сейчас будет хорошая возможность, чтобы Конституционный суд поставил точку в этой дискуссии, которая касается соответствия или несоответствия закона Конституции Украины,

– заявила Подоляк.

По словам Подоляк, когда она и другие авторы создавали концепцию этого закона и прописывали его на стадии законопроекта, то предполагали, что будут его обжаловать. Все из-за того, что вопрос, связанный с украинским языком, всегда инструментализировался в Украине.

"Особенно в 1990-х годах и при написании нашей Конституции, там был отдельно выписан русский язык. Тогда это было таким моментом шантажа – голосование или не голосование за Конституцию независимой Украины", – подытожила Подоляк.

Почему языковой закон обжаловали

Жалобу написали нардепы Украины. Интересно то, что большинство из них – представители "оппозиционной платформы – За жизнь". Они уверены, что закон нарушает конституционные права граждан. В частности, право на использование родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и нацменьшинств Украины.

Закон якобы принимали с нарушением процедуры.

Что предусматривает закон / Инфографика 24 канала