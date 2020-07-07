Деякі нардепи вважають, що мовний закон, який має прийняти Верховна Рада, порушує конституційні права громадян. Відповідну скаргу розглядає Конституційний суд України. Однак це лише краще для українців, адже є ймовірність, що нарешті саме КСУ поставить крапку у цій давній дискусії щодо мовного питання.

Таку думку висловила одна з авторів цього закону, нардепка VIII скликання Ірина Подоляк в ефірі 24 каналу. Вона також запевнила, що категорично не підтримує думку нардепів про те, що закон порушує конституційні права громадян.

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"За суттю цього оскарження його міг би відкинути Конституційний суд і не розглядати як нікчемне, адже воно ні в описовій, ні в аргументаційній частині не містить ознак того, що оскаржуються ті норми, які могли б суперечити Конституції. Ми коли виписували закон, то на це дуже дивились", – пояснила Подоляк.

Однак вона запевнила, що "в кожній поганій звістці треба шукати щось позитивне". Додала, що слухання у КСУ дає їй певні оптимістичні настрої.

Я сподіваюсь, це добре. Зараз буде гарна нагода, аби Конституційний суд поставив крапку у цій дискусії, яка стосується відповідності чи невідповідності закону Конституції України,

– заявила Подоляк.

За словами Подоляк, коли вона та інші автори створювали концепцію цього закону та прописували його на стадії законопроєкту, то передбачали, що будуть бажання його оскаржувати. Все через те, що питання, пов'язане з українською мовою, завжди інструменталізувалося в Україні.

"Особливо у 1990-х роках та під час написання нашої Конституції, там була окремо виписана російська мова. Тоді це було таким моментом шантажу – голосування чи не голосування за Конституцію незалежної України", – підсумувала Подоляк.

Чому мовний закон оскаржили

Скаргу написали нардепи України. Цікавим є те, що більшість з них – представники "Опозиційної платформи – За життя". Вони впевнені, що закон порушує конституційні права громадян. Зокрема, право використання рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.

Закон начебто ухвалювали з порушенням процедури.



Що передбачає мовний закон / Інфографіка 24 каналу