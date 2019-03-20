Языковой вопрос и незаконное обогащение: что рассматривали депутаты на заседании Рады

Депутаты вновь рассматривали поправки в языковой закон, которым занимаются уже не первую неделю. Если раньше обещали успеть рассмотреть их до первого тура президентских выборов, то сейчас прогнозы не такие оптимистичные.

Языковой закон

Из 2,5 тысячи поправок народные депутаты рассмотрели за полтора недели только 800, об этом сообщила корреспондентка 24 каналу.

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Нардепов на заседание пришло мало, поэтому не хватало голосов для подтверждения поправок. Утверждают, что коалиция намеренно оттягивает рассмотрение законопроекта. Однако ее представители разъясняют, что документ очень важный, поэтому депутаты тщательно прорабатывают.

Мы видим попытки некоторых людей затянуть принятие закона. Однако одновременно происходит профессиональная дискуссия, где мы выясняем очень много моментов, которые должны быть доработаны. При этом этот закон поддерживают все проукраинские силы парламента,

– рассказал народный депутат Артур Герасимов.

Однако, депутаты соглашаются, что до первого тура президентских выборов законопроект принят не будет.

Что предусматривает закон о языке?• На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.



• Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальные учения.



• К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет.



* Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе.



• За систематическое нарушение будут штрафовать.

Незаконное обогащение

Комитет по обеспечению правоохранительной деятельности должен рассмотреть предложение о возвращении статьи о незаконном обогащении, которую подал президент Украины. Однако к его законопроекту есть еще 13 альтернативных от депутатов. Юристы говорят, что через Конституционный суд, который отменил эту статью, вернуть ее законопроектом не возможно будет без изменений в Конституцию.

Международные партнеры призвали украинскую власть исправить ситуацию, но когда увидели тексты законопроектов, то признали все несовершенными. Поэтому они предложили создать один, но качественный документ, который позволит вернуть статью.

Все они имеют те или иные недостатки. Нужно создать соответствующую группу и подискутировать, чтобы определить есть ли возможность решить данный вопрос,

– пояснил народный депутат Руслан Сидорович.

Ранее в Конституционный суд обратились более 50 депутатов, которые считали, что статья незаконного обогащения нарушает презумпцию невиновности, поэтому Конституционный суд отменил законопроект. Статья о незаконном обогащении предусматривала наказание до 10 лет заключения, если состояние, образ жизни чиновника значительно превышал его прибыль.

Что означает отмена статьи о незаконном обогащении?Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.



Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата. Однако статья 366-1 за недостоверное декларирование наказывает только штрафом и не несет угрозы получить тюремный срок.