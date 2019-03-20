Мовне питання та незаконне збагачення: що розглядали депутати на засіданні Ради

Депутати знову розглядали поправки до мовного закону, яким займаються вже не перший тиждень. Якщо раніше обіцяли встигнути розглянути їх до першого туру президентських виборів, то зараз прогнози не такі оптимістичні.

Мовний закон

З 2,5 тисячі поправок народні депутати розглянули за півтора тижня тільки 800, про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Нардепів на засідання прийшло мало, тому не вистачало голосів для підтвердження поправок. Стверджують, що коаліція навмисно відтягує розгляд законопроекту. Проте її представники роз'яснюють, що документ дуже важливий, тому депутати його ретельно опрацьовують.

Ми бачимо спроби деяких людей затягнути прийняття закону. Проте одночасно відбувається професійна дискусія, де ми з'ясовуємо дуже багато моментів, які мають бути доопрацьовані. При цьому цей закон підтримують всі проукраїнські сили парламенту,

– розповів народний депутат Артур Герасимов.

Однак, депутати погоджуються, що до першого туру президентських виборів законопроект ухвалено не буде.

Що передбачає закон про мову?• Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.



• Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.



• До відвідувачів у закладах харчування та магазинах мають звертатися українською. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.



• Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби.



• За систематичне порушення штрафуватимуть.

Незаконне збагачення

Комітет із забезпечення правоохоронної діяльності має розглянути пропозицію щодо повернення статті про незаконне збагачення, яку подав президент України. Проте до його законопроекту є ще 13 альтернативних від депутатів. Правники кажуть, що через Конституційний суд, який скасував цю статтю, повернути її законопроектом не можливо буде без змін до Конституції.

Міжнародні партнери закликали українську владу виправити ситуацію, але коли побачили тексти законопроектів, то визнали всі недосконалими. Тому вони запропонували напрацювати один, але якісний документ, який дозволить повернути статтю.

Усі вони мають ті чи інші недоліки. Потрібно створити відповідну групу і подискутувати, щоб визначити чи є можливість розв'язати дане питання,

– пояснив народний депутат Руслан Сидорович.

Раніше до Конституційного суду звернулося понад 50 депутатів, які вважали, що стаття незаконного збагачення порушує презумпцію невинуватості, тому Конституційний суд скасував законопроект. Стаття про незаконне збагачення передбачала покарання до 10 років ув’язнення, якщо статки, спосіб життя чиновника значно перевищував його прибуток.

Що означає скасування статті про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.



Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.



Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата. Однак стаття 366-1 за недостовірне декларування карає лише штрафом і не несе загрози отримати тюремний термін.