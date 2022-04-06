Трасс подчеркнула, что новые ограничения также распространяются на банки, бизнесы и олигархи, финансирующие отвратительные преступления России в Украине. Министр отметила, что ее страна не успокоится, пока Украина не победит.
Заметьте Британия ввела санкции против еще 8 россиян и заморозила активы "Сбербанка"
Мы идем дальше, чтобы искалечить военную машину Путина. Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что она не может вымыть руки от зверств, совершаемых по приказу Путина,
– подчеркнула Трасс.
Великобритания откажется от импорта российского угля
- Великобритания намерена отказаться от импорта российского угля до конца 2022 года.
- Кроме того, страна планирует "как можно скорее" прекратить импорт из России газа, а также экспорт нефтяного оборудования и катализаторов и импорт изделий из железа и стали.
Важно – Сколько у России осталось денег и на сколько их хватит: смотрите видео