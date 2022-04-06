Трасс подчеркнула, что новые ограничения также распространяются на банки, бизнесы и олигархи, финансирующие отвратительные преступления России в Украине. Министр отметила, что ее страна не успокоится, пока Украина не победит.

Заметьте Британия ввела санкции против еще 8 россиян и заморозила активы "Сбербанка"

Мы идем дальше, чтобы искалечить военную машину Путина. Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что она не может вымыть руки от зверств, совершаемых по приказу Путина,

– подчеркнула Трасс.

Великобритания откажется от импорта российского угля

Великобритания намерена отказаться от импорта российского угля до конца 2022 года.

Кроме того, страна планирует "как можно скорее" прекратить импорт из России газа, а также экспорт нефтяного оборудования и катализаторов и импорт изделий из железа и стали.

Важно – Сколько у России осталось денег и на сколько их хватит: смотрите видео