Трасс наголосила, що нові обмеження також поширюються на банки, бізнеси та олігархів, які фінансують огидні злочини Росії в Україні. Міністерка наголосила, що її країна не заспокоїться, доки Україна не переможе.

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Ми йдемо далі, щоб покалічити військову машину Путіна. Разом з нашими союзниками ми показуємо російській еліті, що вона не може вимити руки від звірств, скоєних за наказом Путіна,

– наголосила Трасс.

Велика Британія відмовиться від імпорту російського вугілля

Велика Британія збирається відмовитися від імпорту російського вугілля до кінця 2022 року.

Окрім того, країна планує "якнайшвидше" припинити імпорт з Росії газу, а також експорт нафтового обладнання та каталізаторів й імпорт виробів із заліза та сталі.

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