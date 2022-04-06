Велика Британія повідомила про новий пакет санкцій проти Росії, "щоб заморити військову машину Путіна голодом", йдеться в заяві британського Міністерства закордонних справ.

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Британія припинить імпорт вугілля з Росії

Влада Великої Британії вирішила відмовитися від імпорту російського вугілля та газу.

Британія покінчить з усією залежністю від російського вугілля та нафти до кінця 2022 року,

– зазначили у відомстві.

Там додали, що припинять імпорт з Росії газу "якнайшвидше після цього", а також експорт нафтового обладнання та каталізаторів та імпорт виробів із заліза та сталі.

Уряд Великої Британії наголосив, що це буде ще одним серйозним ударом по російській економіці та ще більше обмежить їхні майбутні можливості

Також країна ввела санкції проти ще 8 росіян і заморозила активи "Сбєрбанку".

До слова, країни ЄС також обговорюють заборону на купівлю вугілля і нові санкції проти Росії. Посилити обмеження щодо держави-агресорки міжнародну спільноту підштовхнули свідчення численних звірств російських солдатів на Київщині.

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