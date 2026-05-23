Эбола в Конго выходит из-под контроля: вспышка охватывает новые регионы

На востоке Демократической Республики Конго вспышка Эболы распространяется быстрее, чем медики успевают отслеживать заражение. Болезнь уже распространилась на три провинции, среди которых Южное Киву.

По состоянию на 21 мая в стране подтвердили 83 случая заражения Эболой, еще 746 случаев считают подозрительными. Также установили 1603 контактных лиц, однако за день медики смогли проверить только 342 из них. Об этом пишет Bloomberg.

Какова ситуация в Конго с выявлением зараженных Эболой?

В ВОЗ заявили, что борьба со вспышкой осложняется слабой системой эпидконтроля, недостатком лабораторного оборудования и сложной ситуацией с безопасностью.

На востоке Конго многие районы труднодоступны из-за плохих дорог и лесистой местности, поэтому добраться туда часто можно только на мотоциклах или пешком. Кроме того, часть территорий контролируют вооруженные группировки, а из-за боевых действий миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Напряжение возникает и из-за карантинных мероприятий. Так, в провинции Итури родственники мужчины, который умер в больнице Рвампара, вступили в конфликт с медиками после того, как им не позволили забрать тело для захоронения из-за риска заражения. Во время беспорядков люди подожгли палатки для лечения Эболы, которые использовала гуманитарная организация Alima. Также из медучреждения сбежали шестеро пациентов, среди которых трое имели подтвержденный диагноз Эбола.

Вирус уже распространяется не только в шахтерском районе Монгбвалу, который считают эпицентром вспышки, но и в соседних районах Рвампара и Буния. Еще одним очагом стал город Ньянкунде, где работает большая больница для примерно 200 тысяч человек. Там подтвердили 11 случаев заражения и установили 340 контактных лиц.

В ВОЗ также сообщили, что часть тестовых систем, которые использовали во время предыдущих вспышек Эболы, не может выявлять штамм Бундибуджо. Кроме того, специальных ПЦР-тестов не хватает. Организация призвала страны срочно расширить тестирование, отслеживание контактов и информационную работу с населением.

Также необходимо создавать "коридоры безопасности", чтобы медики могли безопасно добираться до зараженных районов.

По данным властей Конго, почти 46% тестов на Эболу дают положительный результат, что может свидетельствовать о значительно большем количестве невыявленных случаев.

Ситуацию осложняет и то, что часть региона контролируют повстанцы M23, которых поддерживает Руанда. Они заявили о создании собственной системы реагирования на Эболу на подконтрольных территориях и призвали людей сотрудничать с медиками.

В Конго среди погибших – волонтеры Красного Креста

Как пишет BBC, в Конго трое волонтеров Красного Креста умерли от Эболы.

Они могли заразиться во время работы с телами умерших.

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщили, что волонтеры заразились еще 27 марта в провинции Итури, когда вспышка болезни официально еще не была подтверждена. Они работали над другим гуманитарным проектом.

Погибшие – Аликана Удумуси Августин, Сезабо Катанабо и Аджико Чандиру Вивиан. Они работали в городе Монгбвалу, который сейчас считают эпицентром вспышки.

Волонтеры умерли между 5 и 16 мая.

Сейчас вспышка Эболы в Конго уже вызвала более 170 вероятных смертей.

Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы в стране с "высокого" до "очень высокого".

В то же время риск для других стран Африки оценивают как высокий, а глобальный – как низкий.

В Уганде возросло количество зараженных

В Уганде подтвердили еще три случая заражения Эболой. Среди заболевших – медик и водитель, которые контактировали с первым известным зараженным в стране. В целом количество подтвержденных случаев Эболы в Уганде возросло до 5.

По данным властей, водитель перевозил инфицированного пациента, а медработник заразился во время ухода за ним. Обоих обнаружили благодаря проверке контактных лиц, сейчас они проходят лечение.

Также Эболу подтвердили у женщины из Конго, которая приехала в Уганду с легкими симптомами. Она летела чартерным рейсом из Аруа в Энтеббе, обратилась в частную больницу в Кампале, а затем вернулась в Конго.

Все люди, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что вспышка Эболы вызвана редким штаммом Бундибуджо, против которого нет проверенной вакцины. Медики отмечают, что вирус может передаваться через контакт с телом умершего, ведь жидкости организма остаются заразными даже после смерти.

17 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией.