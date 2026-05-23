Станом на 21 травня у країні підтвердили 83 випадки зараження Еболою, ще 746 випадків вважають підозрілими. Також встановили 1603 контактних осіб, однак за день медики змогли перевірити лише 342 із них. Про це пише Bloomberg.

Яка ситуація у Конго з виявленням заражених Еболою?

У ВООЗ заявили, що боротьба зі спалахом ускладнюється слабкою системою епідконтролю, нестачею лабораторного обладнання та складною ситуацією з безпекою.

На сході Конго багато районів важкодоступні через погані дороги та лісисту місцевість, тому дістатися туди часто можна лише мотоциклами або пішки. Крім того, частину територій контролюють озброєні угруповання, а через бойові дії мільйони людей були змушені покинути свої домівки.

Напруження виникає і через карантинні заходи. Так, у провінції Ітурі родичі чоловіка, який помер у лікарні Рвампара, вступили в конфлікт із медиками після того, як їм не дозволили забрати тіло для поховання через ризик зараження. Під час заворушень люди підпалили намети для лікування Еболи, які використовувала гуманітарна організація Alima. Також із медзакладу втекли шестеро пацієнтів, серед яких троє мали підтверджений діагноз Еболи.

Вірус уже поширюється не лише в шахтарському районі Монгбвалу, який вважають епіцентром спалаху, а й у сусідніх районах Рвампара та Бунія. Ще одним осередком стало місто Ньянкунде, де працює велика лікарня для приблизно 200 тисяч людей. Там підтвердили 11 випадків зараження та встановили 340 контактних осіб.

У ВООЗ також повідомили, що частина тестових систем, які використовували під час попередніх спалахів Еболи, не може виявляти штам Бундібуджо. Крім того, спеціальних ПЛР-тестів бракує. Організація закликала країни терміново розширити тестування, відстеження контактів та інформаційну роботу з населенням.

Також необхідно створювати "коридори безпеки", щоб медики могли безпечно діставатися до заражених районів.

За даними влади Конго, майже 46% тестів на Еболу дають позитивний результат, що може свідчити про значно більшу кількість невиявлених випадків.

Ситуацію ускладнює і те, що частину регіону контролюють повстанці M23, яких підтримує Руанда. Вони заявили про створення власної системи реагування на Еболу на підконтрольних територіях та закликали людей співпрацювати з медиками.

В Конго серед загиблих – волонтери Червоного Хреста

Як пише BBC, у Конго троє волонтерів Червоного Хреста померли від Еболи.

Вони могли інфікуватися під час роботи з тілами померлих.

У Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця повідомили, що волонтери заразилися ще 27 березня в провінції Ітурі, коли спалах хвороби офіційно ще не був підтверджений. Вони працювали над іншим гуманітарним проєктом.

Загиблі – Алікана Удумусі Августін, Сезабо Катанабо та Аджіко Чандіру Вівіан. Вони працювали у місті Монгбвалу, яке зараз вважають епіцентром спалаху.

Волонтери померли між 5 і 16 травня.

Наразі спалах Еболи в Конго вже спричинив понад 170 ймовірних смертей.

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози в країні з "високого" до "дуже високого".

Водночас ризик для інших країн Африки оцінюють як високий, а глобальний – як низький.

В Уганді зросла кількість заражених

В Уганді підтвердили ще три випадки зараження Еболою. Серед хворих – медик і водій, які контактували з першим відомим зараженим у країні. Загалом кількість підтверджених випадків Еболи в Уганді зросла до 5.

За даними влади, водій перевозив інфікованого пацієнта, а медпрацівник заразився під час догляду за ним. Обох виявили завдяки перевірці контактних осіб, зараз вони проходять лікування.

Також Еболу підтвердили у жінки з Конго, яка приїхала до Уганди з легкими симптомами. Вона летіла чартерним рейсом з Аруа до Ентеббе, звернулася до приватної лікарні в Кампалі, а потім повернулася до Конго.

Усі люди, які контактували із зараженими, перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, що спалах Еболи спричинений рідкісним штамом Бундібуджо, проти якого немає перевіреної вакцини. Медики наголошують, що вірус може передаватися через контакт із тілом померлого, адже рідини організму залишаються заразними навіть після смерті.

17 травня ВООЗ оголосила спалах Еболи в Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією.