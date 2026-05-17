У ВОЗ предупреждают о риске масштабного распространения болезни из-за высокой мобильности населения, гуманитарного кризиса и роста количества смертей.

Что известно об объявлении чрезвычайной ситуации из-за болезни?

17 мая 2026 года Генеральный директор ВОЗ признал вспышку болезни Эбола, вызванной вирусом Бундибуджйо, чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения. Речь идет о заражении, которое одновременно охватило Демократическую Республику Конго и Уганду.

В то же время ВОЗ уточнила, что ситуация пока не соответствует критериям пандемии. В заявлении организации отмечается, что событие представляет серьезную опасность для международной системы здравоохранения из-за риска дальнейшего трансграничного распространения вируса.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что два подтвержденных случая уже были выявлены в столице Уганды – Кампале – после прибытия инфицированных из Конго.

По состоянию на 16 мая в провинции Итури было зафиксировано 8 лабораторно подтвержденных случаев Эболы, 246 подозреваемых заражений и 80 подозреваемых смертей. Очаги заболевания обнаружили по меньшей мере в трех медицинских зонах – Буния, Рвампара и Монгбвала. Также сообщается о необычных кластерах смертей в общинах с симптомами геморрагической лихорадки.

Отдельную тревогу вызывают смерти медицинских работников. По данным ВОЗ, по меньшей мере четверо медиков умерли после контакта с пациентами, что свидетельствует о возможном распространении инфекции внутри больниц.

Специалисты отмечают, что реальное количество заражений может быть значительно больше, чем официально подтверждено. Из-за нестабильной ситуации с безопасностью, гуманитарного кризиса и сложного доступа к отдельным районам часть случаев может оставаться невыявленной.

Почему вирус Бундибуджо вызывает особое беспокойство?

Вирус Бундибуджо является одной из разновидностей вируса Эбола. Его впервые обнаружили в Уганде в 2007 году. Он вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку с высоким уровнем смертности.

Особенность нынешней вспышки заключается в том, что пока не существует официально одобренных вакцин или специфических препаратов именно против этого штамма. Это значительно усложняет борьбу с эпидемией и повышает риски для систем здравоохранения.

В ВОЗ также обращают внимание на активную мобильность населения между Конго, Угандой и соседними странами. Люди регулярно пересекают границы через торговлю, гуманитарные маршруты и внутреннее перемещение, что создает условия для быстрого международного распространения инфекции.

Восток Конго уже переживал масштабную эпидемию Эболы в 2018 – 2019 годах. Тогда распространение вируса осложняли боевые действия, недоверие населения к власти и слабая медицинская инфраструктура.

Генеральный директор ВОЗ уже анонсировал созыв Чрезвычайного комитета, который должен определить дальнейшие международные шаги для сдерживания распространения вируса.

Какие требования должны выполнять страны?

Организация призвала правительства Конго и Уганды немедленно активировать национальные механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации и усилить эпидемиологический контроль.

Среди ключевых рекомендаций:

усиление лабораторного тестирования и отслеживание контактов;

изоляция подтвержденных и подозреваемых случаев;

введение строгого контроля в больницах;

ограничение международных поездок для контактных лиц;

проведение скрининга в аэропортах и на границах;

запрет трансграничной перевозки тел умерших от Эболы.

Также ВОЗ рекомендовала рассмотреть возможность отложения массовых мероприятий в регионах, где зафиксирована вспышка.