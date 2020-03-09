Эдоган призывает Грецию также открыть границы для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал соседнюю Грецию вслед за его страной открыть границы для нелегальных мигрантов. Мол, после этого они не будут задерживаться в стране, а отправятся на Запад.

В то же время Греция до сих пор опасается огромных толп нелегальных мигрантов, сообщает издание DW .

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Эрдоган заявил, что совершенно не понимает обеспокоенности греческих властей. "Просто откройте ворота и все", – сказал президент Турции.

Турция также обвиняет Грецию в "незаконном" выдворены мигрантов, которым удалось попасть на территорию государства.

К слову, ранее Греция применила сльохоточивий и перчевий газ против мигрантов, которые собрались в нейтральной зоне между греко-турецкой границей. Среди пострадавших были в том числе и дети.

Греция применила газ против мигрантов: смотрите видео

Открытие границ в Турции для беженцев: коротко

27 февраля после сирийской смертельной атаки на турецкие войска в Идлибе Эрдоган заявил, что его страна открыла для беженцев границу с Евросоюзом.

В Греции на такое заявление отреагировали усилением охраны границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

В начале марта власти Турции заявили, что с 28 февраля пограничники пропустили более 76 тысяч мигрантов. Зато официальные Афины данные о массовом пересечении границы отрицают.

Впоследствии Турция ввела для беженцев единственное ограничение – запретила пересекать границу через Эгейское море. Да и то из-за опасности для самих мигрантов.

Турецко-греческую границу: карта