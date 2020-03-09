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      Эдоган призывает Грецию также открыть границы для беженцев

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      Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал соседнюю Грецию вслед за его страной открыть границы для нелегальных мигрантов. Мол, после этого они не будут задерживаться в стране, а отправятся на Запад.

      В то же время Греция до сих пор опасается огромных толп нелегальных мигрантов, сообщает издание DW.

      Интересно Конфликт в Сирии: грозит Европе новая миграционная кризис

      Эрдоган заявил, что совершенно не понимает обеспокоенности греческих властей. "Просто откройте ворота и все", – сказал президент Турции.

      Турция также обвиняет Грецию в "незаконном" выдворены мигрантов, которым удалось попасть на территорию государства.

      К слову, ранее Греция применила сльохоточивий и перчевий газ против мигрантов, которые собрались в нейтральной зоне между греко-турецкой границей. Среди пострадавших были в том числе и дети.

      Греция применила газ против мигрантов: смотрите видео

      Открытие границ в Турции для беженцев: коротко

      27 февраля после сирийской смертельной атаки на турецкие войска в Идлибе Эрдоган заявил, что его страна открыла для беженцев границу с Евросоюзом.

      В Греции на такое заявление отреагировали усилением охраны границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

      В начале марта власти Турции заявили, что с 28 февраля пограничники пропустили более 76 тысяч мигрантов. Зато официальные Афины данные о массовом пересечении границы отрицают.

      Впоследствии Турция ввела для беженцев единственное ограничение – запретила пересекать границу через Эгейское море. Да и то из-за опасности для самих мигрантов.

      Турецко-греческую границу: карта

       

      Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины
      8 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Евросоюз Реджеп Эрдоган Атака России на Турцию в Сирии беженцы Греция Новости Турции Новости политики
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