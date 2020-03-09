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      Едоган закликає Грецію також відкрити кордони для біженців

      - Читать новость на русском
      Ердоган хоче, щоб Греція теж пропускала біженців у Євросоюз / aa.com.tr

      Президент Туреччини закликав сусідню Грецію услід за його країною відкрити кордони для нелегальних мігрантів. Мовляв, після цього вони не затримуватимуться у країні, а вирушать на Захід.

      Водночас Греція досі побоюється величезних натовпів нелегальних мігрантів, повідомляє видання DW.

      Цікаво Конфлікт у Сирії: чи загрожує Європі нова міграційна криза

      Ердоган заявив, що зовсім не розуміє стурбованості грецької влади. "Просто відкрийте ворота і все", – сказав президент Туреччини.

      Туреччина також звинувачує Грецію у "незаконному" видворенні мігрантів, яким вдалося потрапити на територію держави.

      До слова, раніше Греція застосувала сльохоточивий і перчевий газ проти мігрантів, які зібралися у нейтральній зоні між грецько-турецьким кордоном. Серед постраждалих були зокрема і діти.

      Греція застосувала газ проти мігрантів: дивіться відео

      Відкриття кордонів у Туреччині для біженців: коротко

      27 лютого після сирійської смертельної атаки на турецькі війська в Ідлібі Ердоган заявив, що його країна відкрила для біженців кордон із Євросоюзом.

      У Греції на таку заяву відреагували посиленням охорони кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.

      На початку березня влада Туреччини заявила, що з 28 лютого прикордонники пропустили понад 76 тисяч мігрантів. Натомість офіційні Афіни дані про масовий перетин кордону заперечують.

      Згодом Туреччина ввела для біженців єдине обмеження – заборонила перетинати кордон через Егейське море. Та й то через небезпеку для самих мігрантів.

      Турецько-грецький кордон: карта

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Євросоюз Реджеп Ердоган Атака Росії на Туреччину в Сирії біженці Греція Новини Туреччини Новини політики
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