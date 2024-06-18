Эдуард Крицын несколько лет работал в Укрзализныце, до того – в СБУ, где некоторое время был руководителем Артема Шило. Когда в его кабинете проходили обыски по делу Шило, правоохранители нашли у Крицына 17 тысяч долларов. Но подозрение ему никто не вручил.

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Кто такой Эдуард Крицын и что известно о его состоянии

Эдуард Крицын с 2021 года работал директором по экономической и информационной безопасности Укрзализныци. В сентябре 2023-го срок его контракта закончился, и он ушел с должности. Сразу после этого у его семьи начали появляться новые и дорогие активы. Так, в ноябре 2023 года на дочь Крицына оформили новую Toyota Camry Hybrid. Цены на такие стартуют с 34,5 тысячи долларов,

– рассказывают Bihus.Info.

А в феврале 2024 года у его дочери появилась недвижимость в киевском ЖК "Французский квартал": квартира площадью 83 метра квадратных, паркоместо и веломесто. Своего бизнеса девушка не имеет, как ФЛП не зарегистрирована.

В ЖК журналисты часто встречали самого Крицына, в частности утром за рулем. Но экс-чиновник объяснил: в комплексе не живет, а навещает друзей.

Относительно имущества, записанного на дочь, мужчина рассказал, что помог дочери приобрести квартиру. Якобы за сбережения, доход от продажи двух автомобилей семьи (всего 59,6 тысячи долларов) и заем в размере 100 тысяч долларов.

Расследователи подсчитали: последняя опубликованная декларация Эдуарда Крицына за 2022 год содержит данные о 100 тысячах долларов и 500 тысячах гривен сбережений. Его годовой доход (зарплата и пенсия) составлял 2,1 миллиона гривен. А имущество дочери стоит более 300 тысяч долларов.

Какая связь между Крициным и Шило

В мае 2023 года Крицын еще был на должности в Укрзализныце. НАБУ и САП изъяли в его кабинете более 17 тысяч долларов и мобильные. Тогда расследовали уголовное производство по завладению средствами УЗ, подозрения вручили экс-советнику Офиса президента и работнику СБУ Артему Шило. Следователи установили, что Шило входил в группу, которая способствовала победам конкретных фирм на закупках Укрзализныци и, соответственно, зарабатывала за счет завышения стоимости товаров.

"Находясь в должности первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, Шило отправил письма-предупреждения в Укрзализныцю о связи части участников тендеров с Россией. В частности, такие письма-предупреждения приходили и на имя Эдуарда Крицына. Таким образом, по версии следствия, Шило пытался отстранить от участия в торгах конкурентов "нужных" фирм. Те, в свою очередь, также имели связи с Россией, но об этом он Укрзализныце не сообщал", – детализировали журналисты.

Крицын не является подозреваемым в этом уголовном производстве, хотя у него прошли обыски и были изъяты вещи.

Интересно, что Шило был подчиненным Крицына в 2015 – 2016 годах, когда тот возглавлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Также Крицын в разные годы возглавлял управление Службы безопасности на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине.

Жена и старшая дочь Эдуарда Крицына были бизнес-партнерами по "Бухгалтерскому центру "Альфа-Омега" жены Артема Шило – Ирины.

Как продвигается дело Артема Шило

Артема Шило и других шесть членов его группы подозревают в незаконном завладении 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов. 4 апреля его взяли под стражу с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.