Видео уничтожения танка обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины 26 апреля. На нем показана работа противотанкового ракетного комплекса.

Недавно Украинские штурмовики метким выстрелом уничтожили очередную российскую БМП: зрелищное видео

У защитника вырвался радостный возглас

Запись сделали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. На экране ПТРК заметен танк россиян, производящий выстрел. Вражеские танкисты, вероятно, не знали, что в них уже кое-что летит.

"Эффект бумеранга" для российских оккупантов. Едва успели враги выпустить снаряд из танка по украинским позициям, как сразу отправились в ад,

– написали в Генштабе.

После попадания в танк врага воин ВСУ радостно выкрикнул. А вот успели ли что-то сказать россияне – неизвестно.

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Другое эффектное уничтожение накануне

Днем ранее украинские воины показали другое видео невероятного уничтожения врагов. На обнародованной записи всего за 3 минуты уничтожили 4 танка. Один из них был на краю лесополосы, а остальные танкисты думали, что скрылись.

Однако их танки были достаточно заметны и крайне уязвимы. Поэтому эти машины врагов на Изюмском направлении почувствовали выстрелы "Стугна-П".

Сколько людей и техники потеряли россияне от 24 февраля

22 100 солдат;

918 танков;

2308 боевых бронированных машин;

416 артиллерийских систем;

149 реактивных систем залпового огня;

69 средств противовоздушной обороны;

184 самолета;

154 вертолета;

1643 единицы автомобильной техники;

8 кораблей;

76 цистерн с топливом;

205 беспилотников.

Эти данные были представлены в Генштабе ВСУ утром 26 апреля. Однако в течение суток количество ликвидированных россиян продолжало расти.

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