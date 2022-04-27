Видео уничтожения танка обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины 26 апреля. На нем показана работа противотанкового ракетного комплекса.
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У защитника вырвался радостный возглас
Запись сделали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. На экране ПТРК заметен танк россиян, производящий выстрел. Вражеские танкисты, вероятно, не знали, что в них уже кое-что летит.
"Эффект бумеранга" для российских оккупантов. Едва успели враги выпустить снаряд из танка по украинским позициям, как сразу отправились в ад,
– написали в Генштабе.
После попадания в танк врага воин ВСУ радостно выкрикнул. А вот успели ли что-то сказать россияне – неизвестно.
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Другое эффектное уничтожение накануне
Днем ранее украинские воины показали другое видео невероятного уничтожения врагов. На обнародованной записи всего за 3 минуты уничтожили 4 танка. Один из них был на краю лесополосы, а остальные танкисты думали, что скрылись.
Однако их танки были достаточно заметны и крайне уязвимы. Поэтому эти машины врагов на Изюмском направлении почувствовали выстрелы "Стугна-П".
Сколько людей и техники потеряли россияне от 24 февраля
- 22 100 солдат;
- 918 танков;
- 2308 боевых бронированных машин;
- 416 артиллерийских систем;
- 149 реактивных систем залпового огня;
- 69 средств противовоздушной обороны;
- 184 самолета;
- 154 вертолета;
- 1643 единицы автомобильной техники;
- 8 кораблей;
- 76 цистерн с топливом;
- 205 беспилотников.
Эти данные были представлены в Генштабе ВСУ утром 26 апреля. Однако в течение суток количество ликвидированных россиян продолжало расти.