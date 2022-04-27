Відео знищення танка оприлюднив Генштаб Збройних Сил України 26 квітня. На ньому показано роботу протитанкового ракетного комплексу.

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У захисника вирвався радісний вигук

Запис зробили бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. На екрані ПТРК помітно танк росіян, який робить постріл. Ворожі танкісти, ймовірно, не знали, що в них уже дещо летить.

"Ефект бумерангу" для російських окупантів. Ледь встигли вороги випустити снаряд з танка по українських позиціях, як одразу відправились в пекло,
– написали в Генштабі.

Після влучання у танк ворога воїн ЗСУ радісно викрикнув. А ось чи встигли щось сказати росіяни – невідомо.

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Інше ефектне знищення напередодні

Днем раніше українські воїни показали інше відео неймовірного знищення техніки ворогів. На оприлюдненому записі лише за 3 хвилини знищили 4 танки. Один із них був на краю лісосмуги, а решта танкістів думали, що сховалися.

Проте їхні танки були досить помітними та вкрай вразливими. Тому ці машини ворогів на Ізюмському напрямку відчули на собі постріли "Стугна-П".

Скільки людей і техніки втратили росіяни від 24 лютого

  • 22 100 солдатів;
  • 918 танків;
  • 2308 бойових броньованих машин;
  • 416 артилерійських систем;
  • 149 реактивних систем залпового вогню;
  • 69 засобів протиповітряної оборони;
  • 184 літаків;
  • 154 гелікоптерів;
  • 1643 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 кораблів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 205 безпілотників.

Ці дані подали в Генштабі ЗСУ зранку 26 квітня. Проте протягом доби кількість ліквідованих росіян продовжувала зростати.

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