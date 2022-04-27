Відео знищення танка оприлюднив Генштаб Збройних Сил України 26 квітня. На ньому показано роботу протитанкового ракетного комплексу.
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У захисника вирвався радісний вигук
Запис зробили бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. На екрані ПТРК помітно танк росіян, який робить постріл. Ворожі танкісти, ймовірно, не знали, що в них уже дещо летить.
"Ефект бумерангу" для російських окупантів. Ледь встигли вороги випустити снаряд з танка по українських позиціях, як одразу відправились в пекло,
– написали в Генштабі.
Після влучання у танк ворога воїн ЗСУ радісно викрикнув. А ось чи встигли щось сказати росіяни – невідомо.
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Інше ефектне знищення напередодні
Днем раніше українські воїни показали інше відео неймовірного знищення техніки ворогів. На оприлюдненому записі лише за 3 хвилини знищили 4 танки. Один із них був на краю лісосмуги, а решта танкістів думали, що сховалися.
Проте їхні танки були досить помітними та вкрай вразливими. Тому ці машини ворогів на Ізюмському напрямку відчули на собі постріли "Стугна-П".
Скільки людей і техніки втратили росіяни від 24 лютого
- 22 100 солдатів;
- 918 танків;
- 2308 бойових броньованих машин;
- 416 артилерійських систем;
- 149 реактивних систем залпового вогню;
- 69 засобів протиповітряної оборони;
- 184 літаків;
- 154 гелікоптерів;
- 1643 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів;
- 76 цистерн з паливом;
- 205 безпілотників.
Ці дані подали в Генштабі ЗСУ зранку 26 квітня. Проте протягом доби кількість ліквідованих росіян продовжувала зростати.