Відео знищення танка оприлюднив Генштаб Збройних Сил України 26 квітня. На ньому показано роботу протитанкового ракетного комплексу.

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У захисника вирвався радісний вигук

Запис зробили бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. На екрані ПТРК помітно танк росіян, який робить постріл. Ворожі танкісти, ймовірно, не знали, що в них уже дещо летить.

"Ефект бумерангу" для російських окупантів. Ледь встигли вороги випустити снаряд з танка по українських позиціях, як одразу відправились в пекло,

– написали в Генштабі.

Після влучання у танк ворога воїн ЗСУ радісно викрикнув. А ось чи встигли щось сказати росіяни – невідомо.

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Інше ефектне знищення напередодні

Днем раніше українські воїни показали інше відео неймовірного знищення техніки ворогів. На оприлюдненому записі лише за 3 хвилини знищили 4 танки. Один із них був на краю лісосмуги, а решта танкістів думали, що сховалися.

Проте їхні танки були досить помітними та вкрай вразливими. Тому ці машини ворогів на Ізюмському напрямку відчули на собі постріли "Стугна-П".

Скільки людей і техніки втратили росіяни від 24 лютого

22 100 солдатів;

918 танків;

2308 бойових броньованих машин;

416 артилерійських систем;

149 реактивних систем залпового вогню;

69 засобів протиповітряної оборони;

184 літаків;

154 гелікоптерів;

1643 одиниць автомобільної техніки;

8 кораблів;

76 цистерн з паливом;

205 безпілотників.

Ці дані подали в Генштабі ЗСУ зранку 26 квітня. Проте протягом доби кількість ліквідованих росіян продовжувала зростати.

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