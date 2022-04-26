Працювали "Стугною-П"

Розгромили техніку на Ізюмському напрямку. Момент знищення ворожих танків зафіксували на відео, яке опублікували у Генштабі.

Увага Вороги здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втрачали літаки: звіт Повітряних сил за добу

Зазначають, що знищили танки всього за один розрахунок "Стугни-П".

За 3 хв знищили 4 танки. Розрахунок Стугна-П. Ізюмський напрямок,

– коротко підписали відео військові.

Втрати ворога

Станом на 25 квітня українські військові ліквідували понад 21 900 російських військових. Наші захисники також знищили майже 900 танків та більше ніж 2200 броньованих машин.

Самі ж російські окупанти скаржаться на "пекло" на Херсонщині. Один із загарбників пише другові, що "тут повний пиз**ц, наших пачками вбивають".

До теми – зведення Генштабу за 25 квітня: дивіться відео