Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, у американцев мало отношений с российской экономикой, но они все равно ведут себя осторожно.

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"У России большая экономика и если ее экономику убивать, это может иметь эффект домино", – объяснил он.

Фурса: "Энергетический шок" для Европы

Фурса отметил, что возможное энергетическое эмбарго против России, тоже рассматриваемое как санкции, будет очень болезненным для Европы, учитывая "энергетический шок", который произошел осенью 2021 года.

Прежде всего – шок супервысоких цен на газ. В общем, в проблемах с энергетикой следует понимать, что это шок этой зимой. Для Европы следующей зимой это будет гораздо легче,

– сказал инвестиционный банкир.

Для Украины хорошая новость состоит в том, что о возможных жестких санкциях уже говорят. Если об этом уже говорят в контексте потенциальной российской агрессии, это создает имидж России по всему миру как агрессора. "Это должно пугать, будет предупреждением", – добавил он.

Фурса ответил, какие мир будет иметь последствия после санкций: смотрите видео

Новые санкции против России: коротко