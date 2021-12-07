Американские и европейские союзники подготовят санкции, если Россия прибегнет к вторжению. Ограничения будут направлены против крупнейших банков и российского фонда прямых инвестиций. Об этом издание пишет, ссылаясь на свои источники.

Кстати Новый пакет санкций США предусматривает отключение России от системы SWIFT, – СМИ

Долговые санкции и отключения от Swift

По информации источников, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долги на вторичном рынке.

Наиболее радикальным вариантом называют отключение России от системы финансовых платежей Swift. Однако отмечают, что это навредило бы рядовым гражданам.

Байден скажет о санкциях Путину

Тему санкций президент Джо Байден может поднять во время разговора с Владимиром Путиным. Президенты должны поговорить по видеосвязи 7 декабря.

Правда, неизвестно, как подробно Байден поделится с Путиным возможными санкциями. Пишут, что большинство действий в отношении России будет зависеть от согласия союзников.

Утверждают, что рассматриваемые Байденом меры являются частью усилий США по возвращению некоторых рычагов влияния, которые Путин накопил на Украину.

Какую цену Путин готов заплатить

Директор Института Кеннана Мэтью Рожански убежден, что причина, по которой Путин имеет так много рычагов влияния, заключается в том, что он явно готов заплатить цену.

Но у нас гораздо больше боеприпасов, есть много вещей, которые мы можем сделать. Просто никто никогда не верил, что мы пойдем на такое,

– отметил Рожански.

Что этому предшествовало

Накануне о возможных антироссийских санкциях писало CNN. Москву предупредили, что собрали достаточно агрессивный пакет санкций. Сказали, что это самые худшие экономические ограничения, которые когда-либо были введены.

Отметим, что украинская разведка заявила, что Россия может готовиться к широкомасштабному нападению на Украину в январе 2022 года. Также отмечали, что войска агрессора оцепили Украину, якобы пытаясь взять ее "в кольцо".

Американские СМИ тоже предполагают, что Россия может атаковать с трех сторон.

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