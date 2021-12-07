Американські та європейські союзники підготують санкції, якщо Росія вдасться до вторгнення. Обмеження спрямують проти найбільших банків та Російського фону прямих інвестицій. Про це видання пише, посилаючись на свої джерела.

До речі Новий пакет санкцій США передбачає відключення Росії від системи SWIFT, – ЗМІ

Боргові санкції та відключення від Swift

За інформацією джерел, США також можуть обмежити можливість інвесторів купувати російські борги на вторинному ринку.

Найбільш радикальним варіантом називають відключення Росії від системи фінансових платежів Swift. Проте зазначають, що це зашкодило б пересічним громадянам.

Байден скаже про санкції Путіну

Тему санкцій президент Джо Байден може підняти під час розмови з Володимиром Путіним. Президенти мають поговорити по відеозв'язку 7 грудня.

Щоправда, невідомо, наскільки докладно Байден поділиться з Путіним можливими санкціями. Пишуть, що більшість дій щодо Росії залежатиме від згоди союзників.

Стверджують, що заходи, які розглядає Байден, є частиною зусиль США щодо повернення деяких важелів впливу, які Путін накопичив на Україну.

Яку ціну Путін готовий заплатити

Директор Інституту Кеннана Метью Рожанські переконаний, що причина, через яку Путін має так багато важелів впливу, полягає в тому, що він явно готовий заплатити ціну.

Але ми маємо набагато більше боєприпасів, є багато речей, які ми можемо зробити. Просто ніхто ніколи не вірив, що ми підемо на таке,

– зазначив Рожанські.

Що цьому передувало

Напередодні про ймовірні антиросійські санкції писало CNN. Москву попередили, що зібрали досить агресивний пакет санкцій. Сказали, що це найгірші економічні обмеження, які коли-небудь були запроваджені.

Зауважимо, українська розвідка заявила, що Росія може готуватись до широкомасштабного нападу на Україну в січні 2022 року. Також зазначали, що війська агресора оточили Україні, буцімто намагаючись взяти її "в кільце".

Американські ЗМІ теж припускають, що Росія може атакувати з трьох сторін.

Ультиматум Путіна до НАТО: як Захід "послав" Росію, Теорії змови – дивіться відео: